Une entreprise ontarienne opte pour la fin de l’emballage plastique des concombres

Ils seront plutôt traités avec un enduit à base de plantes comestible mis au point par Apeel Sciences qui prolonge la durée de conservation naturelle des fruits et légumes.

Dino DiLaudo est le vice-président des ventes et du marketing de Westmoreland Topline Farms.

Nous sommes passés de l'un des articles les plus critiqués dans le rayon des fruits et légumes à un concombre entièrement dépourvu de plastique , explique-t-il.

« Nous enlevons le plastique et nous protégeons les concombres avec un produit naturel, à base de plantes. » — Une citation de Dino DiLaudo, vice-président chez Westmoreland Topline Farms

Chargement de l’image Dino DiLaudo songe à appliquer le même traitement à d'autres aliments dans le futur. Photo : Chris Ensing/CBC News

Moins de plastique

Selon M. DiLaudo, le nouveau traitement est durable et il permettra de remplacer le plastique qui est d’ordinaire utilisé pour préserver la fraîcheur du concombre et l'empêcher de s’oxyder et de se gâter de façon prématurée

La société californienne Apeel Sciences travaille depuis près de dix ans sur les moyens de réduire ou d'éliminer le plastique de l'industrie des fruits et légumes.

Nous avons pris conscience de ce problème de plastique utilisé pour aider à retenir l'humidité et à maintenir la fraîcheur des concombres , explique Ravi Jolly, vice-président des nouveaux produits d'Apeel Science.

« Nous offrons au consommateur une option, une option plus durable. » — Une citation de Ravi Jolly, vice-président des nouveaux produits d' Apeel Science

Ces concombres sans plastique débarquent dans les magasins la semaine même où le gouvernement fédéral annonce de nouveaux détails sur sa politique d’interdiction de certains plastiques à usage unique.

À lire aussi : Pollution lumineuse : les tensions persistent à Leamington

Selon une étude réalisée par Deloitte en 2019, moins d'un dixième des déchets plastiques produits par les Canadiens sont recyclés. Ce qui équivaut à 3,3 millions de tonnes de plastique jetées chaque année, dont près de la moitié sont des emballages en plastique.

Sans doute, l'une des plus grandes préoccupations que nous avons dans l’industrie [...] la surutilisation du plastique pour les concombres sans pépins a certainement été l'un de ces éléments , explique M. DiLaudo.

Pour M. DiLaudo, retirer le plastique d'un chargement de concombres équivaut à retirer 100 000 pailles en plastique du système.

Au-delà du concombre

Pour la Fondation Sierra Club Canada, un groupe environnemental national à but non lucratif , il s'agit d'une mesure positive.

La plupart du temps, il est impossible d'éviter le plastique , affirme Lucy Bain, coordonnatrice de la fondation en Ontario. Les Canadiens veulent une action sur le plastique. Ils ne veulent pas être entourés de plastique, ils ne veulent pas être forcés à acheter des produits en plastique alors qu'ils n'y sont pas obligés, alors c'est vraiment génial de voir les entreprises prendre cette initiative .

Chargement de l’image Jusqu'ici l'entreprise se servait de plastique pour conserver la fraîcheur des concombres. Photo : Chris Ensing/CBC News

Selon elle, il faut que le gouvernement fasse davantage pression pour créer des normes industrielles qui obligent les entreprises à être moins dépendantes du plastique.

Nous avons besoin que le gouvernement mette en place ces normes pour que nous puissions être de meilleurs consommateurs. Cela ne devrait pas dépendre de nous , précise-t-elle.

M. DiLaudo affirme en ce qui le concerne que les concombres ne sont que les premiers produits à subir ce traitement dans son exploitation. Il ajoute qu'il cherche les moyens de réduire le plastique utilisé pour d'autres produits.

Nous avons nos mini-concombres sans pépins, qui, je pense, sont les prochains sur la liste des articles qui pourraient vraiment bien fonctionner. [...] Je pense que si la qualité du concombre n'est pas sacrifiée, ce sera une bonne chose pour tout le monde , précise-t-il.

D'après des informations de CBC