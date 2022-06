De Trois-Rivières à Québec de nuit, pour obtenir un passeport

Les effets de la crise des passeports se fait sentir aussi à Québec. Les files d’attente sont longues et des dizaines de personnes passent la nuit dehors dans l’espoir d’obtenir un passeport à temps pour pouvoir partir à l’étranger. Certaines personnes viennent même d’autres régions pour avoir un service plus rapide que chez eux.

C’est le cas de Marion Curé. Cette résidente de Trois-Rivières a déposé et payé les demandes de passeports pour ses filles en avril et devait les recevoir le 18 mai dernier.

Le temps presse, puisque Marion Curé et ses proches doivent partir dimanche pour la France, d’où elle est originaire.

Ça fait une semaine que je pleure quasiment tous les jours parce qu'il faut que j'aie ces passeports-là pour partir. Pendant trois jours la semaine passée, j'ai appelé la ligne de Service Canada aux 15 minutes de 8 h à 16 h. Pas capable d'avoir la ligne. Pas de réponse par courriel non plus , a-t-elle raconté en entrevue à l’émission Première Heure.

Dormir dehors

Marion Curé a fait la route, dans la nuit de lundi à mardi, afin d’arriver le plus tôt possible au bureau de Service Canada de Place de la Cité.

On est partis hier à 1h du matin. Quand on est arrivés à Place de la Cité, à 3 h du matin, on était environ les quarante-cinquièmes. Il y en a qui étaient là depuis 18 h la veille. Ils ont dormi dehors, couchés par terre dans leur sleeping bag , mentionne-t-elle.

Madame Curé est finalement sortie à 13 h, non pas avec les passeports, mais avec un billet de rendez-vous pour pouvoir récupérer les documents mercredi après-midi.

Il n'est pas simple d'obtenir un passeport canadien rapidement.

Service courtois

Elle ne blâme pas le personnel de l’agence fédérale et tient à souligner la qualité du service qu’elle a eu.

L'agent de sécurité à Québec est super gentil. Il vérifie qu'on ait bien une date de départ pour qu'on n'attende pas pour rien. L'employé que j'ai eu s'est excusé du retard et des inconvénients. Ils n’y sont pour rien. Ils font leur gros possible , estime Marion Curé.

Des situations similaires sont vécues depuis plusieurs semaines dans la plupart des grandes villes du pays. Montréal est l’endroit où les problèmes sont les plus criants.

Comme cela a été souvent le cas au cours des derniers jours, plusieurs citoyens ont attendu devant un bureau des passeports de l'arrondissement Saint-Laurent, dans la nuit de lundi à mardi.

Solution promise

La ministre fédérale responsable du dossier, Karina Gould, a promis mardi après-midi l'implantation d’un nouveau système.

Il devrait permettre aux voyageurs qui cherchent à obtenir d'urgence un passeport de ne plus avoir à passer des heures, voire des jours, devant les bureaux de Service Canada.

La ministre Karina Gould lors de la période des questions, au Parlement.

Dans chacun des bureaux de Service Canada, un gérant distribuera dès 7 h du matin des billets attribuant à chaque visiteur une heure de rendez-vous en fonction de ses besoins spécifiques.

Et ceux qui devront quitter le pays dans moins de 48 heures pourront être servis à temps, a assuré la ministre.

Frais supplémentaires

En attendant, les retards ont engendré des dépenses supplémentaires en essence, au restaurant et à l’hôtel. Marion Curé les évalue à 500 dollars.

Même avec son papier, elle craint toujours de ne pas recevoir ses passeports à temps.