Glissement de terrain : au moins cinq maisons de La Baie devront être démolies

Au moins cinq maisons situées dans le périmètre où est survenu un glissement de terrain le 13 juin devront être démolies. Quatre autres pourraient l'être aussi et font présentement l'objet d'analyses.

C'est ce qu'a confirmé le premier ministre du Québec, François Legault, qui était de passage à La Baie mardi matin.

Il a promis au couple dont la résidence a été emportée par un glissement le 13 juin que le gouvernement paiera les coûts de construction d’une nouvelle maison et assumera la facture pour l’achat de meubles. La même chose s'appliquera aux autres propriétaires qui perdront leur maison.

Quant aux 67 autres propriétaires évacuées, il devraient pouvoir regagner leur domicile en toute sécurité au terme de travaux de stabilisation qui s'échelonneront sur une période de deux à quatre mois.

Devant la menace d’autres détachements de talus, 192 personnes au total sont évacuées depuis la fin de semaine.

Dès son arrivée à La Baie, le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ) a discuté avec le couple formé d'Érika Simard et Charles-David Bergeron Brisson, parent de cinq enfants âgés de un an à 10 ans. Ils ont reçu l’ordre d’évacuer leur maison il y a deux mois.

« Je veux tout de suite vous rassurer. On va couvrir les coûts de reconstruction et le coût des meubles de remplacement. Au moins, financièrement, vous allez être correctes de ce côté-là. C’est un choc, je comprends, parce qu’on s’attache », a promis François Legault.

Actuellement les enfants du couple demeurent chez leur grand-mère.

Bonification du programme d'aide

François Legault a annoncé la bonification du programme de mesures d'urgence pour venir en aide aux sinistrés. Au lieu de toucher une allocation de 20 $ par jour, ils recevront 40 $. De surcroît, la somme maximale offerte pour une reconstruction, fixée à 260 000 $, augmentera à 375 000 $. Il s'agit bien d'un coût de reconstruction, fixée en fonction de l'inflation et la hausse des coûts de matériaux.

Avant de se rendre à La Baie, le PM s'est rendu au Centre de coordination des mesures d’urgence, à Chicoutimi, où il a discuté avec la mairesse Julie Dufour et des représentants de la Croix-Rouge, du ministère des Transports du Québec (MTQ) et du Service de sécurité incendie de Saguenay.

Différents aspects de la crise actuelle ont été abordés, dont l’hébergement pour les gens évacués et les sinistrés, les programmes de compensation et la possibilité, pour les citoyens, d’aller chercher des effets personnels dans leurs résidences avant le début des travaux de stabilisation du talus.

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ) prend connaissance des travaux en cours à La Baie et répond aux questions des journalistes.

François Legault, ici aux côtés de la députée et ministre Andrée Laforest, a rencontré les membres du Comité de coordination des mesures d'urgence de Saguenay avant de se rendre à La Baie.

Il ne s’agit que d’une visite éclair puisque François Legault doit retourner à Québec pour une rencontre du Conseil des ministres en fin d’avant-midi.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, a demandé au gouvernement, plus tôt cette semaine, de bonifier les mesures d’aide aux sinistrés, qui se trouvent sans logis et dépourvus de leurs biens personnels.

Le premier ministre Legault s’est montré ouvert à offrir davantage que les 20 $ par jour versés aux personnes évacuées et à améliorer le programme d’aide gouvernementale en vigueur.

Le Parti québécois offre son soutien

Par ailleurs, le Parti québécois a manifesté sa solidarité à l’égard des sinistrés et des personnes évacuées.

Dans un communiqué diffusé mercredi, le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, et le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, ont demandé au premier ministre Legault d’écouter attentivement les besoins exprimés par les sinistrés et les personnes évacuées de façon préventive

Certains résidents près de la zone évacuée ont préparé leurs valises pour quitter rapidement au besoin.

L’imminence d’un nouveau glissement de terrain place évidemment les gens de toute la communauté baieriveraine dans un état d’inquiétude aigu. Et je n’ose imaginer l’état d’esprit de celles et de ceux qui ignorent quand – ou même si – ils pourront réintégrer leur demeure. Je tiens à dire à toutes les familles touchées, à toutes ces personnes, jeunes et moins jeunes, que nous n’accepterons jamais que quiconque soit laissé sur les lignes de côté. Nous nous assurerons que chacune reçoit le soutien – financier, logistique, psychologique – que sa situation peut exiger , a déclaré le chef du PQ.

Sylvain Gaudreault, qui quittera la vie politique au terme de son mandat, a réitéré l’importance de bonifier l’aide gouvernementale offerte aux victimes du sinistre à La Baie.

Le programme actuel ne correspond pas à l’inflation record que nous vivons actuellement. À situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. Le Parti québécois appuie donc la demande de la municipalité et demande au gouvernement d’y répondre favorablement , a de son côté insisté Sylvain Gaudreault. Il ajoute qu’avec les changements climatiques, ces glissements de sols risquent fort de se reproduire.

Avec Mélissa Paradis