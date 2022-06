L’inflation bondit à 7,7 % en mai, la plus forte hausse depuis janvier 1983

Sans surprise, l’inflation a poursuivi sa tendance à la hausse pour atteindre 7,7 % en mai au Canada, la plus forte augmentation depuis janvier 1983, rapporte mercredi Statistique Canada.

Il s’agit également d’une forte augmentation par rapport à la hausse de 6,8 % enregistrée en avril dernier.

Ce sont les prix de l’essence, qui ont augmenté de 12 % par rapport à avril, qui expliquent cette accélération de la croissance durant le mois de mai, indique Statistique Canada.

Comparativement à mai 2021, les consommateurs ont payé 48,0 % de plus pour l'essence en mai à cause de la majoration des prix du pétrole brut, qui s'est aussi traduite par une hausse des prix du mazout et autres combustibles (+95, %), souligne Statistique Canada.

En excluant les prix de l’essence, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 6,3 % d'une année à l'autre en mai, après avoir augmenté de 5,8 % en avril , précise Statistique Canada.

Les prix à la hausse pour les services, comme les hôtels et les restaurants, y ont aussi contribué. Les prix des aliments et du logement sont restés élevés en mai, leur taux de croissance d'une année à l'autre étant le même , peut-on lire dans le rapport.

En mai, les frais de logement ont augmenté de 7,4 % d'une année à l'autre, ce qui correspond à la hausse observée en avril.

Le document indique que d’une année à l'autre, la hausse du coût de remplacement par le propriétaire a été inférieure en mai (+11,1 %) par rapport au mois précédent (+13,0 %).

Le panier d’épicerie coûte toujours aussi cher

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 9,7 %, ce qui correspond à la hausse enregistrée en avril.

Ce sont les prix de presque tous les produits alimentaires qui ont augmenté, rajoutant de la pression sur les Canadiens.

La hausse est entre autres attribuable aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ainsi que la hausse des prix du transport .

L’ IPC a augmenté de 1,4 % en mai, après avoir progressé de 0,6 % en avril.

Sur une base mensuelle désaisonnalisée, l' IPC a augmenté de 1,1 %. Il s'agit de la croissance la plus marquée depuis l'introduction de la série en 1992.

Par ailleurs, les salaires horaires moyens ont augmenté de 3,9 % d'une année à l'autre en mai. Cela signifie que la hausse des prix a dépassé celle des salaires au cours des 12 mois précédents .

La croissance de l’ IPC est plus prononcée dans toutes les provinces, mais c’est l’Île-du-Prince-Édouard qui est en tête de liste avec un taux de 11,1 %. En avril, la province affichait 8,9 %.

En revanche, la Saskatchewan enregistre le taux le plus bas en avril à l’échelle du pays avec 7,0 %, alors qu’elle enregistrait 5,9 % le mois précédent.

Pour ce qui est du Québec, la province enregistre 7,5 % contre 6,8 % en avril.