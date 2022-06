Les phoques gris s’attaquent à une autre espèce de poissons dans le golfe

Les phoques gris mangent beaucoup de limande à queue jaune maintenant moins abondante dans le sud du golfe du Saint-Laurent , selon un nouveau rapport de Pêches et Océans Canada (MPO).

Ce déclin fort et continu de l'abondance des grands individus représente un risque grave pour cette population. , indique le rapport.

Les scientifiques fédéraux ont évalué les espèces de poissons plats dans le sud du golfe au cours des 25 dernières années jusqu'en 2020 et ont projeté la population jusqu'en 2030.

Ils pensent que le nombre de limandes à queue jaune de six ans et plus a diminué de 95 % depuis le milieu des années 1980.

Le nombre de limandes à queue jaune de six ans et plus aurait diminué de 95 % depuis le milieu des années 1980. Photo : Gracieuseté : Pêches et Océans Canada

Selon le rapport, la population risque de rester dans la zone critique, quel que soit le niveau de pêche commerciale.

Le rapport montre du doigt les phoques gris, dont le nombre est en augmentation.

La prédation par les phoques gris semble être une cause importante de cette mortalité élevée , indique le rapport.

Le ministère estime qu'il y a 56 000 phoques gris dans le golfe et les scientifiques ont déjà soulevé l'impact de ces mammifères sur les populations de poissons de la région.

Une mortalité naturelle élevée similaire est répandue chez les grands individus de nombreuses espèces de poissons dans le sud du golfe du Saint-Laurent. Il existe des preuves que la prédation par les phoques gris est une cause importante de cette mortalité élevée , rapporte Pêches et Océans Canada.

Le moratoire sur la pêche à la morue a été déclarée il y a 30 ans, en 1992. L'espèce demeure encore sous la zone critique de reconstitution, selon le ministère des Pêches et des Océans. Photo : The Associated Press / Robert F. Bukaty

En 2019, le ministère prévoyait une extinction locale de la morue dans le sud du golfe étant donné le taux de mortalité extrêmement élevé et insoutenable pour la morue de cinq ans ou plus.

Pour ce qui est de la limande à queue jaune, l'étude indique aussi que la dynamique de la population a radicalement changé au cours des 25 dernières années.

L'âge auquel les poissons peuvent se reproduire est passé de sept ans et plus à un groupe composé presque entièrement de poissons de quatre ans et moins.

Cette maturation plus précoce est une conséquence directe du taux de mortalité de plus en plus élevé des limandes à queue jaune plus âgées.