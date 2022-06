L’avis de santé publique sur le déversement d’huile à Sault-Sainte-Marie est levé

Le ministère de l’Environnement, de la Conservation et des Parcs confirme que les travaux d’assainissement sont terminés et qu’il n’y a plus de miroitement dans l’eau. Il ajoute qu'il n'y a plus de risques à la consommation d'après les nouveaux échantillons d’eau analysés.

Dans un communiqué émis en soirée le 21 juin, Santé publique Algoma affirme que les activités récréatives dans la rivière Ste-Marie, comme la pêche et la nage, peuvent reprendre, mais qu’il ne faut pas boire ni entrer en contact avec l’eau s’il y a du miroitement à la surface.

Le bureau de santé recommande de continuer à surveiller l’eau si vous vous trouvez dans le secteur touché et de signaler toute inquiétude au Centre d’intervention en cas de déversement ministère de l’Environnement au 1-800-268-6060.

Si votre puits se situe à 15 mètres (50 pieds) du rivage de la rivière Ste-Marie et que vous avez des questions, il faut parler avec un inspecteur de Santé publique Algoma au 705-759-5286.

Les résidents situés à l’est d’Algoma Steel et Great Lakes Power ont été touchés par l’incident, dont la municipalité d’Echo Bay, qui a déclaré l’état d’urgence et fermé son système de traitement d’eau. Le système municipal d’eau potable de Sault-Sainte-Marie a été épargné.