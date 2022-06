Des restaurateurs en difficulté face à l’inflation galopante

Les restaurateurs font face à une vague d’inflation qui commence à toucher sérieusement leur activité. Les prix des produits de base ont bondi ces derniers mois et les professionnels du secteur peinent à absorber les coûts engendrés.

Le propriétaire de Pasta Pantry, Nathan Satanove, qui sert des plats italiens dans la région d'Edmonton depuis près de 30 ans, a dû fermer l'un de ses deux établissements pendant la pandémie de COVID-19.

Depuis, les affaires semblent reprendre, mais elle survient à un moment où le coût des aliments augmente partout au pays. Depuis deux mois, le coût de la nourriture en magasin croît de 9,7 % sur une base annuelle, tandis que le taux d'inflation général a atteint 7,7 % en mai, du jamais vu depuis janvier 1983, selon Statistique Canada.

Pour faire face à la hausse des coûts, Nathan Satanove doit augmenter les prix sur ses menus ou absorber les coûts supplémentaires. Il affirme qu'il est de plus en plus difficile de faire des profits, mais qu’il ne veut pas faire payer les clients plus chers avant que cela ne devienne déraisonnable pour lui.

En général, une caisse complète de laitue romaine coûte entre 35 et 40 dollars, mais il y a quelques semaines, elle coûtait 109 dollars , a-t-il déclaré.

Chargement de l’image David Egan, copropriétaire du restaurant Transit Smokehouse and BBQ affirme que la hausse des prix et la diminution des dépenses des gens nuisent aux restaurants locaux. Photo : CBC/Gabriela Panza-Beltrandi

Un autre restaurateur d'Edmonton, David Egan, s'inquiète de savoir combien de temps encore les portes de son établissement Transit Smokehouse and BBQ pourraient rester ouvertes si les affaires ne s'améliorent pas. Non seulement moins de gens mangent au restaurant, mais nos coûts alimentaires ont considérablement augmenté , explique-t-il.

« Notre spécialité est la poitrine de bœuf fumée, et le coût de notre bœuf a presque doublé l'année dernière. » — Une citation de David Egan, restaurateur à Edmonton

L’organisation Edmonton Independent Hospitality Community, un groupe de pression qui s'est formé après le début de la pandémie, indique que certains restaurants doivent réduire leur personnel et leurs heures d'ouverture pour économiser de l'argent.

Le cofondateur du groupe, Kristoffer Harvey, souhaite que les gouvernements fédéral et provincial accordent des subventions pour aider les restaurants à rester en activité.

Par ailleurs, le propriétaire du Transit Smokehouse, David Egan, invite les clients à se tenir à l'écart des applications de livraison qui facturent des frais importants aux restaurants.

La meilleure façon de soutenir le local est simplement d'aller directement au restaurant. Ou encore de commander des plats à emporter, mais de passer les prendre soi-même, conclut-il.

Avec les informations de Gabriela Panza-Beltrandi