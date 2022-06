Le glissement de terrain de La Baie réveille de douloureux souvenirs pour une Nicolétaine

Le 12 novembre 1955, à 11 h 45, Gisèle Biron se rappelle très exactement où elle était et ce qu’elle faisait. Même 67 ans plus tard, ses souvenirs demeurent intacts et l’émotion étrangle sa voix lorsqu’elle raconte le glissement de terrain de Nicolet. C’est très émouvant, jamais on n’oublie des choses comme ça, dit-elle.

Madame Biron sait très bien ce que les gens de La Baie traversent en ce moment. Le drame qui les affecte ravive ses souvenirs qu’elle a racontés à l’émission En direct.

« 12 novembre 55, midi moins quart. Il faisait une journée splendide d’automne. Midi moins quart, on se préparait à dîner et tout à coup, on entend un bruit comme si un camion venait de frapper notre maison. Notre maison de pierres à deux étages avec une cuisine ajoutée en arrière. La petite fille qui garde mes deux enfants, mes deux petits garçons parce que moi je travaille avec mon mari à sa station-service [...] ma petite gardienne qui est ma cousine, elle a couru au bout de la galerie pour aller voir qui c’était, qu’est-ce que c’était cet accident-là. Et en sortant dehors [...] elle me crie : Gisèle! viens voir, c’est la mort! c’est la mort! » — Une citation de Gisèle Biron, Nicolétaine

Gisèle Biron raconte que la galerie s’est effondrée sous les pieds de la jeune fille. Elle a pu fuir en courant au bout de la rue. Son époux, son fils de deux ans et elle-même ont vu leur maison tomber sous leurs yeux. Devant notre maison, il y a un grand parc de pins, des vieux pins, mais il y en a beaucoup qui sont droits comme des hommes très fiers. Et tu vois les arbres descendre, ils ne tombent pas, ils descendent dans le fond du sol. La Nicolétaine croit à ce moment que c’est la fin du monde.

« C’est épeurant à voir. Et qu’est-ce qui nous arrive? On ne sait pas ce qui arrive. On pense que c’est la fin du monde. Autant il faisait beau 10 minutes avant, autant là c’était comme la nuit, vers 11 h du soir : sombre, poussiéreux.. Qu’est-ce qui nous arrive? C’est la mort. » — Une citation de Gisèle Biron, Nicolétaine

Son bébé a survécu

Sur une distance d’un kilomètre, les berges ont glissé dans la rivière Nicolet. Le sinistre a fait trois morts, soit un frère des Écoles chrétiennes, la cuisinière de l’Académie et un bébé ont été emportés dans les décombres.

Le bébé de madame Biron, âgé d’un an, était dans la maison lorsqu’elle est tombée. On était sûr que c’était fini parce que c’est tellement terrible. Dans l’après-midi il a été trouvé. C’est un monsieur de Nicolet qui est descendu avec d’autres monsieurs. Ce monsieur avait le bonheur... pour nous et pour lui parce qu’il était petit de grandeur, il était capable de rentrer dans des coins plus difficiles. Gisèle Biron confie que ce sont les pleurs du bébé qui ont guidé les secouristes. Bien que blessé, son fils a pu vivre une belle vie. Il a survécu. Il a eu des opérations. Il ressemblait à un petit monstre. Il a vécu jusqu’à l’âge de 55 ans.

On compte 2 000 résidents qui ont dû être évacués. Gisèle Biron et son conjoint n'ont pas seulement perdu leur maison, ils ont aussi perdu leur gagne-pain puisque leur station-service a glissé sous le pont de la rivière. Ils l’avaient acquise à peine deux mois auparavant.

Elle éprouve beaucoup de sympathie pour les résidents de La Baie.