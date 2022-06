Accusations d’abus sexuels contre Arthur Massé : une présumée victime témoigne

Victoria McIntosh ne voulait plus vivre avec la culpabilité liée à ce lourd secret. Elle avait été approchée par la GRC en 2013 pour une enquête sur de possibles abus sexuels au pensionnat de Fort Alexander, dans la Première Nation de Sagkeeng, dans l'est du Manitoba.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) affirme que les abus ont eu lieu entre 1968 et 1970. La GRC n'a pas identifié la victime présumée, mais Victoria McIntosh affirme qu'il s'agit d'elle.

À ce jour, aucune allégation ou accusation portée contre Arthur Massé n'a été prouvée devant un tribunal.

Des traumatismes qui hantent

Victoria McIntosh s'est efforcée d’oublier le visage de celui qui aurait abusé d’elle sexuellement alors qu’elle n’avait que 10 ans.

« Quand j'ai vieilli, j'ai simplement mis cette affaire de côté. Je ne voulais pas y penser. Ni à toutes ces choses dont j’ai été témoin à l’époque. Je me sentais coupable. » — Une citation de Victoria McIntosh

Elle dit se souvenir qu'Arthur Massé attendait toujours à l'extérieur des toilettes des filles, l'un des endroits de l'école où elle affirme avoir été agressée.

Chargement de l’image C'est la veste que Victoria McIntosh portait le premier jour de son séjour au pensionnat de Fort Alexander. On la voit ici avec son livre d'enfance préféré, The Little Leftover Witch. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Victoria McIntosh dit qu'en tant que jeune fille, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait été agressée sexuellement, par un prêtre en plus. Je me disais : il parle pour Dieu et je devrais me taire. À l'âge de 12 ans, elle a déménagé avec sa famille à Red Lake, en Ontario, mais son séjour au pensionnat de Fort Alexander a continué de la hanter.

Pendant son adolescence, Victoria dit avoir développé des tendances suicidaires et s'être éloignée de son entourage. Elle a développé un trouble de l'alimentation et a commencé à se scarifier.

Après avoir porté le fardeau de son secret pendant des décennies, parler et s’exprimer sur son vécu est un moyen pour Victoria de s’en libérer.

Victoria espère que le reste de la Première Nation de Sagkeeng pourra commencer à guérir, tout comme elle.

Des accusations qui se multiplient

Une autre survivante des pensionnats a communiqué avec la GRC après avoir entendu parler de l'accusation portée contre Arthur Massé. Elle allègue aussi avoir été agressée par le prêtre dans les toilettes des filles de Fort Alexander.

Depuis l'annonce de la semaine dernière, la GRC affirme que d'autres personnes se sont manifestées avec de nouvelles allégations d'agression.

La GRC affirme que des allégations d'abus sexuels à l'école ont été portées à son attention pour la première fois en 2010. L’enquête criminelle a été lancée un an plus tard et a duré 10 ans.

Selon la GRC, plus de 80 agents ont participé à l'enquête. Ils ont communiqué avec près de 700 personnes et recueilli 75 déclarations de témoins et de victimes.

La police a arrêté Arthur Massé à son domicile à Winnipeg la semaine dernière pout attentat à la pudeur sur une enfant de 10 ans au moment des faits. L'ancien prêtre âgé de 92 ans a été libéré sous conditions et comparaîtra en cour à Powerview, au Manitoba, le 20 juillet 2022.

Avec les informations de la journaliste Stephanie Cram