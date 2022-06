La PDG de la Régie de santé du Centre toujours en poste 2 ans après sa démission

La PDG de la deuxième plus grande régie de santé de Terre-Neuve-et-Labrador est encore en poste deux ans après avoir remis sa démission et déménagé au Nouveau-Brunswick.

Andrée Robichaud a annoncé le 24 juin 2020 qu’elle quittait ses fonctions à la tête de la Régie de santé du Centre pour des raisons personnelles et pour être plus près de sa famille.

La Régie de santé du Centre avait promis à l’époque que Mme Robichaud resterait en poste et travaillerait à distance en attendant la nomination de son successeur. Mais ce processus de recrutement a depuis été abandonné, selon le président du conseil d’administration de la régie.

Chargement de l’image En juin 2020, la PDG de la Régie de santé du Centre, Andrée Robichaud, a annoncé sa démission pour des raisons personnelles. Photo : Radio-Canada / Carolyn Stokes

Dans une déclaration écrite, Don Sturge rappelle que le gouvernement provincial libéral a l’intention de fusionner les quatre régies de santé de Terre-Neuve-et-Labrador, une promesse détaillée dans son dernier budget et dans un récent rapport indépendant sur la restructuration du système de santé.

Compte tenu des recommandations du panel Accord sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador, de l'évolution vers une seule régie de santé provinciale et de la nomination d'un PDG pour diriger cette transition, nous ne pensons pas que ce soit le bon moment pour recruter un nouveau PDG pour la Régie de santé du Centre , affirme Don Sturge.

Depuis le retour de Mme Robichaud au Nouveau-Brunswick, le conseil d'administration n'a constaté aucune différence dans son rendement ou son engagement. Elle continue d'assurer un leadership solide en ces temps difficiles , ajoute-t-il.

Don Sturge et Andrée Robichaud, qui a reçu un salaire de 218 000 $ en 2020, n’étaient pas disponibles pour une entrevue.

À quand la fusion des régies de santé?

L’opposition officielle souligne que l’abandon du processus de recrutement est seulement raisonnable si la province fusionne rapidement ses quatre régies de santé.

Paul Dinn, porte-parole progressiste-conservateur en matière de santé, s’inquiète que la Régie de santé du Centre, qui fournit des services à 93 000 habitants, soit dirigée pendant encore longtemps par une cadre qui n’habite pas à Terre-Neuve.

Il y a un calendrier [concernant la fusion des régies] proposé dans le rapport Accord pour la santé, mais il reste à voir s’il sera respecté , affirme Paul Dinn.

Quand vous gérez les problèmes de notre système de santé, surtout avec le territoire de la Régie de santé du Centre, quand vous avez des villes comme Harbour Breton, Fogo et Bishop’s Falls qui connaissent de problèmes graves, c'est essentiel d'avoir une personne qui est sur le terrain et qui peut parler au personnel et voir ce qui se passe de ses propres yeux , estime-t-il.

Selon les recommandations du rapport Accord sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador, le gouvernement devrait nommer un nouveau président-directeur général et un nouveau conseil d’administration pour la régie de santé provinciale d’ici un an. Un conseil d’administration permanent devrait être nommé d’ici deux ou trois ans.

Mais le gouvernement libéral ne s’est pas engagé à suivre ce calendrier.

Le ministre de la Santé, John Haggie, a redirigé nos questions vers la Régie de santé du Centre.

Si le gouvernement veut fusionner ses quatre régies de santé, il devra d’abord changer plusieurs lois. Les travaux parlementaires à la Chambre d’assemblée sont suspendus jusqu’en octobre prochain.