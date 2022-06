Les problèmes de qualité de l’air en pathologie seront résolus d’ici un an

Des travailleurs ont visité le bâtiment Mackenzie mardi pour essayer de trouver par où l’eau pénètre.

C’est la chef du département , la Dre Laurette Geldenhuys qui a dénoncé les mauvaises conditions de travail dans une interview accordée à CBC la semaine dernière.

Elle ne comprend pas pourquoi le laboratoire ne sera pas déplacé dans un des bâtiments rénovés du centre des sciences de la santé QEII.

Elle s’inquiète des fuites d’eau, mais sa principale préoccupation depuis le début c’est la qualité de l'air.

Pendant des années, certains membres du personnel qui travaillent au septième étage ont dû porter un équipement de sécurité complet pour éviter d'inhaler des vapeurs toxiques.

Chargement de l’image La Dre Laurette Geldenhuys, chef de division de pathologie, s'inquiète de l'épuisement professionnel au sein de son service. Photo : Gracieuseté : Dre Laurette Geldenhuys

Steve Button, directeur principal de la gestion des installations de Santé Nouvele-Écosse, affirme que le problème nécessite l’embauche de spécialistes. Il explique que les problèmes avec le système de ventilation comprennent l'instabilité de la température, la déshumidification, les fuites et les mauvaises odeurs.

C’est très haut sur notre liste de priorités. Nous devons faire le travail pour la sécurité de nos employés , dit-il.

Il ajoute que la lenteur des travaux est due au manque de financement.

La semaine dernière, Santé Nouvelle-Écosse a dit que les réparations à l'édifice Mackenzie faisaient partie des discussions en cours.

Steve Button dit qu’en fait le travail avait déjà été approuvé.

Nous avons reçu l'approbation du gouvernement en mai pour résoudre ce problème , précise-t-il.

Nous allons réparer le système existant, et nous allons également installer une unité de traitement d'air supplémentaire pour améliorer le flux d'air dans cet espace et l'évacuation des odeurs.

Ces changements devraient faire en sorte que le personnel n'aura plus à porter de combinaisons de sécurité.

Steve Button dit aussi qu'un appel d'offres sera publié en août et en septembre. Le but c’est que les travaux soient terminés d'ici le printemps prochain. Il s'attend à ce que cela coûte des centaines de milliers de dollars.

Chargement de l’image Le bâtiment Mackenzie continuera d'abriter le service de pathologie, même si les chirurgiens à proximité du Victoria General seront déplacés dans le cadre du réaménagement du QEII. Photo : Radio-Canada / Dave Irish

Le projet fait partie d'une longue liste de problèmes concernant le bâtiment de 54 ans. Il y a aussi des problèmes avec les fondations, le système électrique et le toit.

Il dit qu'au cours de la dernière année, le gouvernement provincial a doublé le budget d'entretien annuel de la régie de la santé, qui peut aller de 10 à 30 millions de dollars, selon les besoins. La province a également créé un budget spécifiquement pour les rénovations.

Avec cet argent, Santé Nouvelle-Écosse peut enfin s'attaquer aux problèmes de longue date dans ses établissements de santé qui vieillissent.

Depuis quelques années, Santé Nouvelle-Écosse a donné la priorité aux travaux urgents dans les bâtiments voisins de l'hôpital Victoria et l'hôpital Centennial, qui sont plus ancien et en pire état.

Ces deux bâtiments devraient être démolis avec l'agrandissement du Centre des sciences de la Santé QEII, tandis que l’édifice Mackenzie continuera d'abriter le service de pathologie.