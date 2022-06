Carleton Place a subi une tornade sans dommages, selon des chercheurs

Des chercheurs avec l’équipe du Projet des tornades du Nord de l'Université Western confirment qu’une tornade a touché le sol à Carleton Place, à l'ouest d'Ottawa, le jeudi 16 juin dernier. Ce jour-là, des veilles de tornades étaient en vigueur pour un bon nombre de secteurs de l’est de l’Ontario et du sud du Québec.

Dans une publication sur le site web, mardi, les chercheurs disent que la tornade a touché le sol à 16 h 12 et qu’elle a duré plusieurs minutes, mais qu’elle n’a pas causé de dommages, selon des témoins.

L’équipe a attribué à cette tornade la catégorie de force EF0-Défaut, qui nécessite des vitesses de vents d’au moins 90 km/h et qui ne cause aucun dommage, selon l'équipe du Projet des tornades du Nord.

Le Canada utilise une version modifiée de l’échelle de Fujita améliorée et évalue ainsi les tornades en fonction des indicateurs de dommages.

La tornade qui a touché Carleton Place s’est produite dans un champ ouvert, tournant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre, sous un mur de nuages en rotation rapide. Le vortex s’est ensuite dirigé vers le nord-est, se dissipant au fur et à mesure de son déplacement.

Lundi, des chercheurs qui enquêtaient sur plusieurs événements météorologiques dans l’est de l’Ontario ont confirmé que des dommages subis à la suite de tempêtes à Belleville et à Mallorytown avaient été causés par des rafales descendantes, qui sont de puissants coups de vent rectilignes.

Cette tempête du jeudi 16 juin était accompagnée de veilles et d’avertissements météorologiques locaux émis par Environnement et Changement climatique Canada. Le tout s’est déroulé moins d’un mois après le derecho qui a balayé des secteurs de l’Ontario et du Québec.

Selon des chercheurs, les changements climatiques entraînent davantage de vents extrêmes.