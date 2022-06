Hôpital de Campbellton : c’est un problème de pénurie, répète la Dre France Desrosiers

Selon la Dre France Desrosiers, directrice générale du Réseau de santé Vitalité, ce sont encore les problèmes de pénurie de personnel qui empêchent la réouverture de l'unité d’obstétrique et de gynécologie à l’Hôpital régional de Campbellton.

Son équipe a bel et bien l’objectif de rouvrir le service, mais il manque encore un trop grand nombre de ressources.

Le réseau a toujours visé pour une réouverture du service, mais pour ceci, il nous manque deux médecins de famille, un à deux médecins chirurgien ou gynécologues et une vingtaine d’infirmières spécialisées en obstétrique , énumère-t-elle.

« L’état des ressources humaines est difficile dans la région du Restigouche. » — Une citation de Dre France Desrosiers, PDG du Réseau de santé Vitalité

Le Réseau de santé Vitalité a tenu son assemblée générale annuelle 2021-2022 mardi.

Interrogé par Radio-Canada, la Dre France Desrosiers a indiqué qu’elle se rendra dans le Restigouche d’ici les prochaines semaines pour rencontrer les élus et poursuivre le dialogue.

Elle va en profiter pour faire une mise à jour sur le dossier avec les maires et leur parler des ressources disponibles.

C’est vraiment notre vision de discuter avec nos communautés pour réfléchir ensemble, faire des choix ensemble. C’était prévu , dit-elle. Les pistes de solutions, on veut les construires ensemble. On est surtout dû pour une mise à jour des dossiers, on veut leur présenter l’état des ressources actuelles.

Vitalité dans le viseur du Restigouche

Le service d’obstétrique n’est plus offert à l’Hôpital régional de Campbellton depuis plus de deux ans. L’Hôpital régional Chaleur de Bathurst où sont dirigées les femmes qui accouchent, est à une centaine de kilomètres.

La semaine dernière, une résidente de Pointe-à-la-Croix au Québec a heurté un orignal alors qu’elle se rendait à Bathurst pour assister à la naissance de son petit-fils.

Chargement de l’image Amanda Johnson a eu la frousse de sa vie lorsque sa voiture est entrée en collision avec un orignal. Photo : Radio-Canada / Serge Bouchard

Des élus sont alors montés une fois de plus aux barricades pour exiger la réouverture du service d’obstétrique de Campbellton.

Le député de la circonscription de Campbellton-Dalhousie, Guy Arseneault, a demandé cette semaine des explications à Vitalité pour savoir pourquoi le dossier n’est pas encore réglé.

Le maire de Campbellton Ian Comeau a aussi tenté d’aborder le sujet mardi lors de l’assemblée générale annuelle de Vitalité, mais on lui a répondu qu'il aurait dû soumettre sa question préalablement au conseil d'administration.

Parallèlement aux requêtes du nord de la province, le Réseau de santé Vitalité doit également gérer des urgences plus au sud, alors que l’unité d’oncologie au CHU Dumont de Moncton est touchée de plein fouet par le départ de médecins spécialistes.

Avec les informations de Pascal Raiche-Nogue