Sherbrooke aura son secrétariat à la participation citoyenne malgré l’opposition

11 élus ont voté en faveur de sa création alors que 4 conseillers municipaux ont voté contre. Le secrétariat sera une nouvelle instance indépendante qui aura pour mandat d’organiser des consultations publiques.

Cette instance était l’une des promesses électorales de la mairesse Évelyne Beaudin qui souhaite notamment favoriser la participation des citoyens qui se disent actuellement insatisfaits par le déroulement des consultations.

Aucun mode de fonctionnement n’a été entériné pour l’instant. Une ressource externe sera embauchée pour faire une recommandation aux élus à ce sujet.

Des doutes

Bien que l’ensemble des élus qui se sont exprimés se disent en faveur d’une amélioration des processus actuels, plusieurs jugent qu’une nouvelle instance est inutile. Est-ce que le processus de consultation pourrait être mieux? Probablement. Est-ce que la solution c’est de créer une nouvelle structure? Permettez-moi d’en douter , a déclaré la conseillère municipale Nancy Robichaud.

« Sa création va bien nous faire paraître, mais ça risque d’être tout. » — Une citation de Hélène Dauphinais, conseillère municipale.

Plusieurs élus jugent inapproprié que le budget actuel soit de 400 000 $ pour le secrétariat. L’aspect financier représente une incohérence flagrante alors qu’on ne cesse de répéter qu’il n’y a plus d’argent dans les coffres , a souligné le conseiller Paul Gingues.

Ça fait partie des grands gestes

Plusieurs élus sont au contraire emballés par cette décision politique. On ne peut pas être contre cela , a mentionné Laure Letarte-Lavoie.

« Je suis profondément convaincu que le geste qui a été posé ce soir est un geste marquant qui va amener de la fierté pour l’ensemble du conseil municipal. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

La mairesse Évelyne Beaudin estime normal que certains de ses collègues soient réticents au changement. Souvent, quand on est les plus visionnaires, c’est là où ça accroche plus et que ça amène de gros débats , a-t-elle déclaré.