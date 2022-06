Faubourg Mena’Sen : la mairesse demande aux acheteurs de « remettre la propriété à la communauté »

La mairesse de Sherbrooke, Évelyne Beaudin, demande formellement aux acheteurs du Faubourg Mena’sen de vendre la propriété à un organisme à but non lucratif ou à une coopérative d’habitation.

C’est ce qu’elle a déclaré en marge d’une séance du conseil municipal qui a été marqué par plusieurs discussions en lien avec la crise du logement qui sévit à Sherbrooke.

Rappelons que le Faubourg Mena’Sen qui appartenait jadis à un organisme à but non lucratif a été vendu à des intérêts privés pour une somme de plus de 18 millions de dollars. Un geste qui continue de susciter la consternation dans la communauté.

Ce que je lui (Denis Bourque) demande, c’est de remettre la propriété du Mena’Sen à la communauté , a mentionné d’entrée de jeu la mairesse, tout en précisant qu’il serait possible de revendre la propriété à un OBNL ou une COOP d’habitation.

« Pour moi, ce sont les acheteurs qui ont en main la clé de la solution. Une belle occasion de réparer la situation. » — Une citation de Évelyne Beaudin, mairesse de Sherbrooke

Mme Beaudin affirme avoir eu des discussions avec l’un des acheteurs, Denis Bourque, il y a plusieurs semaines. Quand je lui ai parlé, il m’a dit qu’il ne savait pas qu’il était en train d’acheter à un OBNL. Maintenant il le sait. Il n’est pas trop tard pour bien faire.

Rappelons que le Faubourg Mena’Sen a reçu 7 M $ de subventions du gouvernement fédéral au fil des ans.