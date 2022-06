La crise des passeports met la patience de Vancouvérois à l’épreuve

Andrea Mameri doit partir mercredi pour l’Italie afin de célébrer le mariage de son meilleur ami. Elle est arrivée au bureau des passeports à 3 h.

J’étais 75e en ligne. J’ai attendu jusqu’à 14 h 30 et, alors que j’étais rendu 5e [en ligne], ils ont fermé les portes. C’était décourageant. Aujourd’hui je suis arrivée à 5 h et la file avance beaucoup plus rapidement , explique la jeune femme.

Elle raconte que la veille, plusieurs personnes étaient frustrées et en larme devant la lenteur du système, certains devant voyager par nécessité et non seulement pour le loisir.

Maya Ollek, une résidente de Vancouver, doit se rendre à San Francisco mercredi avec sa famille. Or, un seul de ses deux enfants possède un passeport, ce qui met en péril le voyage familial.

Un membre de sa famille est venu faire la file dès 3 h et elle a pris la relève à 7 h 30. Une situation qu’elle trouve particulièrement frustrante.

Je comprends qu’il y a une accumulation des demandes, mais plusieurs d’entre nous avons soumis nos demandes il y a des mois, comme recommandé par le gouvernement , souligne-t-elle.

De son côté, Max Engstrom s’était préparé pour la longue attente. Après avoir tenté pendant deux mois d’obtenir un rendez-vous pour renouveler son passeport, il est venu de Squamish pour arriver avant 6 h au bureau des passeports.

Pour être plus confortable, il s’est installé une chaise longue et a apporté plusieurs collations en plus d’une liste de balados à écouter pour passer le temps. Même s’il doit se rendre dans deux jours aux États-Unis, il demeure assez sûr d’obtenir son passeport à temps.

Tous les secteurs manquent de personnel en ce moment, alors ce n’est pas comme si c’était de leur faute , souligne-t-il.

Des délais loin d'être acceptables , selon Service Canada

Service Canada est conscient que cette augmentation entraîne des files d’attentes et de longs délais pour le service. Nous comprenons l’inquiétude que cette situation peut susciter aux clients. Ces délais d’attente sont loin d’être acceptables, et nous savons qu’ils ont entraîné des circonstances très difficiles et stressantes pour certaines personnes , indique Service Canada dans une déclaration par courriel.

Celui-ci ajoute également que dans le but d'accélérer le processus, le gouvernement du Canada a, entre autres, embauché près de 600 nouveaux employés , ouvert tous les comptoirs de services de passeport disponibles au pays, et commencé à publier les délais approximatifs d’attente pour les passeports, afin d’aider les clients à se préparer pour leur visite dans un bureau de passeport .

Actuellement, 79 % des Canadiens qui présentent une demande reçoivent leur passeport dans les 40 jours ouvrables et 96 % des Canadiens qui font leur demande en personne dans un bureau spécialisé reçoivent leur passeport dans les 10 jours ouvrables, indique Service Canada.

Passeports émis par Service Canada Passeports émis par Service Canada Période Nombre de passeport émis Nombre moyen de passeports émis par semaine Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 363 000 6981 Du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 1 273 000 24 481 Depuis le 1er avril 2022 407 914 37 083

Avec les informations de Wildinette Paul