Comme d'autres élus l'ont fait au cours des dernières semaines, elle a rappelé que les demandes ont récemment beaucoup augmenté.

Juste pour vous donner un comparable, dans l’année 2020-2021, ce sont 363 000 passeports qui ont été émis, et pour l’année 2022-2023, on est à un rythme de 3,6 à 4,3 passeports qui seront émis , indique-t-elle.

« C’est une situation très difficile et même inacceptable. » — Une citation de Élisabeth Brière, députée libérale de Sherbrooke

Elle ajoute que le gouvernement a déjà embauché 600 employés supplémentaires et est en processus pour en recruter 600 autres afin d'accélérer la cadence. Aussi, on a mis en place des centres de traitement temporaires, plus de 300, pour améliorer la situation , souligne la députée.

Élisabeth Brière conseille aux Sherbrookois ayant un besoin urgent d’obtenir un passeport de contacter son bureau. J’ai trois membres de mon personnel attitré à répondre à ces dossiers-là. On vient en aide aux personnes qui nous contactent. On assure le suivi, on assure que le dossier est complet [...] On va pouvoir donner l’information la plus à jour au moment qu’ils vont nous contacter , assure-t-elle.

Lundi, des députés du Bloc québécois et des conservateurs ont dénoncé être « submergés » d’appels à l’aide de citoyens tentant d’obtenir un passeport.

Mardi soir, la ministre responsable du dossier des passeports, Karina Gould, a annoncé qu’un nouveau système devrait bientôt permettre aux voyageurs d’obtenir un passeport en urgence sans avoir à attendre des heures devant les bureaux fédéraux.