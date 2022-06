La justice livre ses observations sur l’affaire Anny Sauvageau

Après avoir écouté pendant huit semaines les témoignages dans l'affaire opposant l'ancienne médecin légiste en chef Anny Sauvageau et le gouvernement albertain, la juge Doreen Sulyma, de la Cour du Banc de la Reine d'Edmonton, a posé des questions ciblées à l'avocat de la plaignante, Allan Garber.

Anny Sauvageau a occupé le poste de médecin légiste en chef de l'Alberta de la mi-2011 jusqu’au non-renouvellement de son contrat à la fin de 2014.

Elle poursuit le gouvernement albertain pour congédiement injustifié et réclame 7,6 millions de dollars en perte de revenus et d'avantages sociaux.

Au cours du procès, en cours depuis le 1er avril, la plaignante a témoigné avoir été maltraitée par des fonctionnaires du ministère de la Justice, son employeur.

Elle croyait que son bureau devrait être indépendant du gouvernement, mais un avis juridique interne démontrait que la seule indépendance dont elle disposait était de déterminer la manière et la cause d’un décès par autopsie.

Mardi, les avocats des deux parties ont présenté leur analyse et leur interprétation des preuves. À la suite de leur plaidoirie, la juge Doreen Sulyma a adressé des commentaires ciblés à Allan Garber, le représentant d’Anny Sauvageau.

Commentaires cinglants

« Le problème, c'est qu'elle a reçu des conseils juridiques très avisés, mais qu'elle a manifestement ignorés, préférant s’accrocher à son idée que personne ne comprenait ce que la notion d’indépendance signifiait par rapport à son travail », a commenté la juge.

Alors, à quoi s’attendait-elle, M. Garber? Lorsque vous avez ce genre de désaccord fondamental avec votre employeur, attendez-vous à ce qu'il s'en remette à vous quand il faut trancher? , a lancé la juge à l’avocat d’Anny Sauvageau. Comment peut-il [l’employeur] poursuivre cette relation face à une employée qui campe sur sa position?

La juge Doreen Sulyma a noté qu’il semblait inévitable, dans ces conditions, que le contrat de Mme Sauvageau ne soit pas renouvelé.

Allan Garber a reconnu que la relation entre sa cliente et son employeur était fracturée , et soutient que le gouvernement a fait preuve de mauvaise foi et de mépris à l’égard de sa cliente.

La bonne foi va dans les deux sens , lui a fait alors remarquer la juge.

Craig Neuman, l'avocat représentant le gouvernement, a argumenté qu'Anny Sauvageau avait fait montre de « fixation obsessionnelle sur son indépendance en tant que médecin légiste en chef ». Il demande par conséquent à la juge de rejeter sa poursuite.

La juge a demandé aux avocats des deux parties de déposer leurs observations finales écrites avant le 2 septembre.

La juge n’a toutefois pas indiqué quand elle rendra sa décision dans cette affaire.

Avec les informations de Janice Johnston