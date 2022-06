Un motocycliste et sa passagère tués dans une sortie de route à Rivière-Éternité

Un motocycliste et sa passagère ont perdu la vie mardi après-midi à la suite d’une sortie de route à Rivière-Éternité. Les victimes sont un septuagénaire et une sexagénaire dont l'origine n'a pas été précisée.

C’est ce qu’a indiqué en fin de soirée la porte-parole de la Sûreté du Québec, Béatrice Dorsainville.

L’accident s’est produit vers 15 h 15 tout près de l’intersection du chemin Sainte-Thérèse, en plein coeur de la municipalité.

Le conducteur de la moto aurait perdu la maîtrise de celle-ci pour une raison inconnue. Les deux occupants, on parle du conducteur, un septuagénaire, et la passagère, une dame dans la soixantaine, ont été éjectés. Ils ont été transportés au centre hospitalier et un peu plus tard en fin d’après-midi leurs décès ont été constatés , a-t-elle expliqué.

L’identité et l’origine des deux personnes seront dévoilées mercredi.

Les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Pour le moment, il n’y a pas d’hypothèse retenue. L’enquête va nous permettre de déterminer la cause exacte , a-t-elle poursuivi.

L’analyse de la scène a été complétée mardi soir vers 21 h et une inspection mécanique de la moto sera effectuée.