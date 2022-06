1,1 million de dollars pour les infrastructures sportives du cégep de Matane

Cet argent servira essentiellement à rénover les surfaces dures des terrains de tennis situés sur le campus à l’extérieur dont l’un d’eux sera converti en terrain de basketball.

De plus, d’importantes sommes sont injectées pour remplacer l’éclairage ainsi que tout le système de clôture entourant les terrains.

Un nouveau gazon synthétique sera aussi installé sur le terrain de soccer.

Pour l’instant, on ignore les montants accordés pour chacun des trois projets. Néanmoins, la part du lion revient aux terrains de tennis , assure Pierre Bédard, le directeur général du Cégep de Matane.

Chargement de l’image Le directeur général du Cégep de Matane, Pierre Bédard (archives). Photo : Radio-Canada / Luc Paradis

Les travaux s’effectueront conjointement avec la Ville de Matane.

« Autant les citoyens que les étudiants pourront bénéficier de ces nouvelles infrastructures dédiées au sport et au loisir » — Une citation de Pierre Bédard, le directeur général du Cégep de Matane

Il mentionne que ça faisait déjà un petit moment que ces rénovations étaient souhaitées pour pouvoir offrir de beaux endroits à la communauté pour qu’elle puisse bouger et faire du sport.

Bien que les terrains soient en piètre état, il est toujours possible de les utiliser , illustre le directeur général de l’école.

Les travaux débuteront lors de l’été 2023 pour permettre aux étudiants de jouir de ces nouvelles infrastructures sportives à la session suivante, en automne. En raison de tous les protocoles ministériels, nous devons attendre jusqu’en 2023 pour commencer. En plus, on peut seulement construire durant l’été lorsqu’il n’y a plus de cours , explique Pierre Bédard.

La piscine municipale de Matane : trop ambitieuse pour le programme

Aucune somme n’a été versée pour la piscine municipale de Matane puisque l’aide financière maximale pour un projet est de 5 millions de dollars. L'infrastructure est désuète et doit être remplacée.

Chargement de l’image L'actuelle piscine de Matane est désuète et le bâtiment présente plusieurs problèmes (archives). Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

La piscine, située tout près du cégep, demeure un projet d’envergure nécessitant d’importants montants selon Pierre Bédard.

La piscine sera fermée du 13 juin au 26 septembre pour y effectuer des travaux permettant de prolonger sa vie utile jusqu’à ce qu’une nouvelle piscine soit construite.