Crise du logement : une situation sans précédent à Granby

Le résident Jacques Cabana est témoin de la crise. Il avait l’intention de voir s’il pouvait trouver un autre appartement cette année, mais s’est vite ravisé.

J’ai changé d’idée. C’est trop cher ailleurs, et on a des propriétaires qui sont corrects. Je suis bien ici , constate-t-il.

Chargement de l’image Jacques Cabana a renoncé à déménager, faute de logement. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Dans le contexte actuel, les pancartes affichant des logements à louer se font rares à Granby. Suzanne Choquette, une autre citoyenne, a également décidé de conserver son pied-à-terre actuel.

C'est pénible. Il va y avoir du monde dans la rue tantôt , déplore-t-elle.

La Ville et l'Office d'habitation tentent de trouver des solutions

La Ville de Granby et l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville tentent de trouver des solutions à court et à long terme pour aider les Granbyens.

Les deux organisations ont notamment réussi, avec d’autres partenaires, à embaucher une ressource pour accompagner les ménages à la recherche d’un toit. Depuis le 30 mai, l’intervenante au Service d’aide à la recherche d’un logement Rachelle Côté reçoit de nombreux appels. Une quarantaine de ménages cherchent activement un endroit où se loger.

« J’entends des gens qui pleurent, qui sont désespérés. [...] Autant des personnes qui ont les moyens qui ne trouvent rien, que des personnes en situation précaire. » — Une citation de Rachelle Côté, intervenante au Service d’aide à la recherche d’un logement

Un ménage a notamment dû être hébergé à l'hôtel quelques jours. On a réussi à trouver un logement pour eux, et cette semaine, on est en attente du développement d’autres cas , constate le directeur du service à la clientèle et du développement de l’Office d’habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, Luc Desjean.

Chargement de l’image Luc Desjean, le directeur du service à la clientèle de l'Office d'habitation de la Haute-Yamaska-Rouville, Rachelle Côté, intervenante du Service d'aide à la recherche d'un logement, et Julie Bourdon, la mairesse de Granby. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

L'Office d'habitation a d'autres défis. Ce sont 400 personnes qui sont présentement inscrites sur sa liste d'attente. Pour tenter d'alléger le problème, un projet de 90 logements a été déposé dans le cadre du nouveau Programme d'habitation abordable du Québec. Un autre projet de 28 logements pour des familles a aussi été déposé par une coopérative. La Ville devrait tout de même fournir des montants importants pour que ces projets voient le jour.

La municipalité doit fournir 40 % de la subvention. C’est pour ça qu’on parle que c’est quand même quelques millions de dollars qui devront être fournis par la municipalité, à Granby , explique la mairesse Julie Bourdon.

Si ces projets sont retenus par Québec, ces 118 nouvelles unités à prix abordable pourraient être prêtes d'ici deux à trois ans. Dans l'immédiat, la Ville n'exclut aucune option pour faire face à la crise du logement.

« Il faut qu’on regarde aussi avec différents OMH [Offices municipaux d'habitation] à Alma, à Gaspé, pour essayer de relocaliser certaines familles qui sont prêtes à aller dans ces régions un peu plus éloignées tellement on n’a pas de place à Granby. » — Une citation de Julie Bourdon, mairesse de Granby

Cette année, la chance a tout de même souri à une dizaine de ménages, qui n'auront pas à s'exiler . C’est toujours ma paie de recevoir un courriel qui dit "j’ai trouvé, merci de votre encouragement". Il y a de l’espoir , soutient Rachelle Côté.