Un pavillon de 17 M$ pour loger le Centre TERRE du Cégep de Jonquière

Il s'agit d'un projet unique au Canada, puisque toutes les énergies renouvelables seront étudiées sous un même toit, a annoncé le Cégep de Jonquière. Des équipements spécialisés seront aussi achetés.

Le nouveau pavillon se trouvera sur la rue Panet. La Chaire TERRE a été créée en 2012 et elle est devenue le Centre TERRE en octobre 2019.

En plus des neuf programmes concernés du Cégep de Jonquière, des universités et la communauté pourront aussi profiter des installations pour de la formation et de la recherche appliquée.

[Il y aura] un peu tout ce qui se fait technologiquement aujourd’hui, donc tous les chercheurs vont être attirés vers cet endroit-là. Avec tous nos partenaires, on va pouvoir développer des projets qui s’en vont vraiment dans le sens de la transition énergétique , a expliqué Martin Bourbonnais, titulaire du Centre TERRE, lors d'une conférence de presse tenue mardi.

Pour ce dernier, il s'agit d'une bonification à la formation présentement offerte. Il y a énormément de gens qui vont voir leur formation bonifiée, colorée, teintée en énergies renouvelables , a-t-il poursuivi.

Chargement de l’image Le Centre TERRE devrait être opérationnel en 2026. Photo : Gracieuseté du Cégep de Jonquière

Québec investit 14,7 M$. Desjardins a donné 700 000 $ au projet. En plus de contribuer avec un montant de 300 000 $, Rio Tinto offre aussi une banque d'heures de ses experts pour la recherche et le développement.

Le Centre TERRE devrait être opérationnel en 2026 et d'ici 10 ans, 24 emplois seront créés.

Le bâtiment sera considéré carboneutre, indique l'établissement collégial dans un communiqué de presse. Trois sites satellites, situés à La Baie, Saint-Bruno et Saint-Roch-de-Richelieu, se grefferont à cette infrastructure principale.

Deux ans de préparation

Pour le directeur général du Cégep de Jonquière, Raynald Thibeault, il s’agit de l'aboutissement de deux ans de travail en équipe.

Ça va fournir oui notre clientèle, nos enseignants et nos étudiants, mais aussi toute la communauté, la région, le Québec et les entreprises. Ce sera un endroit pour faire de la recherche, découvrir ce qui est le plus efficace en termes d'énergies renouvelables et de rendement énergétique. Ce sera un laboratoire vivant où tout le monde va être en mesure de pouvoir tirer de meilleures conclusions pour son application locale et comment l'appliquer concrètement , a vanté le directeur général qui compte prendre sa retraite dans six mois.

Avec les nouvelles installations, il sera notamment possible de simuler un milieu énergétique isolé avec de petits chalets. Ceci servira à mieux répondre aux besoins de ce genre de milieu, comme dans le nord du Québec.

« Il y aura trois petits bâtiments de recherche, dans lesquels il va y en avoir un qui aura des équipements de cuisine, un autre du genre habitation et le dernier, qui aura un service, comme une buanderie. Ce sera une simulation de ce qu'on peut retrouver dans des installations isolées comme une pourvoirie. » — Une citation de Martin Bourbonnais, titulaire du Centre TERRE

Ça va nous permettre de simuler des consommations d'énergie vraiment réelles de ces endroits. Avec nos énergies renouvelables, on va pouvoir faire les bons mélanges et les bonnes intégrations et les tester ici avant de les déployer dans le nord , a-t-il ajouté.

Chargement de l’image La ministre responsable de la région, Andrée Laforest, a annoncé mardi la construction d'un nouveau pavillon au Cégep de Jonquière, un projet de 17 M$. Elle est accompagnée du directeur général du cégep, Raynald Thibeault, et de la mairesse de Saguenay, Julie Dufour. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Selon la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, ce nouveau pavillon permettra de renforcer l'image du Cégep de Jonquière à l'international, puisque son expertise est déjà reconnue.

De son côté, la mairesse de Saguenay, Julie Dufour, estime que ce projet unique englobe les particularités de Jonquière. Elle avait eu un coup de cœur pour ce projet lors d’une présentation reçue au moment où elle était présidente d'arrondissement.

Avec les informations de Béatrice Rooney