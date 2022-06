Cineplex met en place des frais d’1,50 $ pour chaque billet acheté en ligne

Cineplex Divertissement, le plus important exploitant de salles de cinéma au Canada, a décidé d’appliquer de nouveaux frais de réservation de 1,50 $ à chaque billet acheté sur son application mobile et sur son site web.

L’entreprise déclare avoir besoin d’investir davantage et de faire évoluer [son] infrastructure numérique .

Cependant, Cineplex indique que les achats effectués en personne à la billetterie ne seront pas assujettis aux frais, tandis que les membres du programme de récompenses Scène Plus bénéficieront d’une réduction de 1 $ par billet.

Les personnes abonnées à CineClub, le programme d’abonnement mensuel de l'entreprise, n’auront quant à elles pas à payer ces frais.

Une pratique de longue date pour les spectacles

Les frais de service sont une pratique de longue date dans l’industrie du spectacle. Pour collecter davantage de revenus, des frais de service sont ajoutés sous différentes formes aux billets pour des concerts, des pièces de théâtre ou encore pour des événements sportifs.

Lorsque Cineplex a lancé la vente de billets en ligne, il y a plusieurs années, il facturait des frais de traitement pour chaque billet. Finalement, l’entreprise a éliminé ces frais pour encourager les cinéphiles à acheter des billets à l’avance.

Plus récemment, Cineplex a mis en place un supplément de 2 $ pour s’asseoir sur des sièges de choix dans quelques-unes de ses salles les plus fréquentées. Il a également ajouté des frais supplémentaires d’1 $ pour réserver des places lors des projections de Star Wars : The Last Jedi, en 2017.