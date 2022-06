Remaniement ministériel en Alberta

Dans un communiqué publié mardi sur son site web, le gouvernement a annoncé des nominations pour combler les ministères laissés vacants.

L’actuel ministre de l'Environnement et des Parcs, Jason Nixon, a été nommé président du Conseil du Trésor et ministre des Finances, une fonction qu’il a occupée récemment à titre intérimaire après la démission de Travis Toews. Ce dernier a quitté son poste pour se présenter à la course à la direction du Parti conservateur uni.

Jusque-là ministre associée de la Condition féminine, Whitney Issik, succède à Jason Nixon à la tête du ministère de l'Environnement et des Parcs.

C’est Jackie Armstrong Homeniuk, la députée provinciale de Fort Saskatchewan-Vegreville, qui lui succède au poste de ministre associée de la Condition féminine.

Prasad Panda fait partie également des ministres qui changent de poste. Il devient ministre des Transports et cède ainsi le ministère des Infrastructures au député provincial de Calgary-Currie, Nicholas Milliken.

Matt Jones, le député provincial de Calgary-Sud-Est, devient pour sa part ministre des Services à l'enfance, en remplacement de la députée de Calgary-Shaw, Rebecca Schulz, qui a également démissionné pour être candidate à la course à la direction du PCU.

Le député provincial de Leduc-Beaumont et whip adjoint du gouvernement, Brad Rutherford, a été nommé whip en chef du gouvernement et ministre sans portefeuille.

Le gouvernement a aussi annoncé les nominations au Conseil du Trésor de la députée de Grande-Prairie, Tracy Allard, et celle de Camrose, Jackie Lovely.

Le ministre de la Justice, Tyler Shandro, a été nommé président du Comité des politiques du Cabinet sur la communauté et les familles. Sa collègue à l'Éducation, Adrianna LaGrange, a été nommée au comité du Cabinet chargé de la mise en œuvre des priorités.

Le premier ministre Jason Kenney explique que l'objectif de ce remaniement est d'assurer au gouvernement une stabilité.