Le logement dans la mire du conseil municipal de Sherbrooke

Ce nombre est moins élevé que celui anticipé par l’Association, alors que 70 ménages avaient eu besoin de ce programme d'aide l’an dernier.

L’Association indique que plusieurs ménages ont demandé de l’aide, mais ont fini par trouver des solutions avant d’en arriver au programme d’urgence. La mairesse Évelyne Beaudin demande ainsi aux Sherbrookois de n'avoir recours à ce programme qu’en cas de réelle urgence.

Les gens se disent "on a de la difficulté à se trouver un logement, peut-être qu’on pourrait avoir un logement un certain temps si je fais affaire avec la Ville, et peut-être que je pourrais repousser mes recherches de logement un peu plus tard, quand la crise du 1er juillet sera passée." Ça fait que les listes sont beaucoup plus grandes que ce qu’elles devraient être, car les gens prennent ce programme-là comme un programme social , avance-t-elle.

Le porte-parole de l’Association des locataires Mario Mercier ne croit cependant pas que des gens tentent d’abuser de ce programme.

Ça touche tellement l’orgueil de venir chercher un service comme celui-là, de dire "moi je suis dans la rue, il n’y a plus rien, j’ai atteint le fond" [...] Je ne pense pas que la mairesse ou personne de la classe moyenne irait passer deux mois dans un centre de crise , soutient-il.

Pendant la rencontre de mardi, les conseillers décideront également s’ils iront de l’avant avec une nouvelle contribution financière symbolique demandée aux usagers de l’aide d’urgence. Rappelons que cette mesure avait été annoncée le mois dernier et avait suscité la grogne de nombreux organismes de la région.

Cette contribution pourrait être remplacée par une réduction des allocations pour les repas.

Avec les informations de Thomas Deshaies