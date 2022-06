Renouer avec ses origines cries grâce à l’archéologie

Le conservateur du Musée du Manitoba, d'origine crie, Kevin Brownlee, a pu renouer avec sa culture et son histoire familiale grâce à l'archéologie.

Enfant adopté, il n'a pas eu beaucoup de contact avec sa culture, lui qui a aussi des descendants écossais.

Il a été élevé à Winnipeg par une famille non autochtone.

Mes parents adoptifs m'ont toujours fait savoir que j'étais adopté et que mon père était un Cri du nord du Manitoba. Au début des années 70, le nord du Manitoba était tout ce qui se trouvait au nord de Winnipeg, donc je n'avais aucune idée de l'endroit où se trouvait ma patrie , explique Kevin Brownlee, qui a pu plus tard retrouver son père biologique dans la Première Nation de Norway House.

À l'âge de sept ans, il a eu son premier contact avec sa culture, lorsqu'il a été invité à une danse du soleil. En vieillissant, il s'en est davantage imprégné.

Un oncle me montrait comment fabriquer des outils en pierre et comment tanner les peaux. Tout cela me fascinait.

Le conservateur du Musée du Manitoba affirme que l'archéologie a été ce lien tangible avec le patrimoine autochtone, mais en même temps, c'était cette sorte de porte qui s'ouvrait pour me faire entrer dans les communautés.

Archéologue autochtone, une réponse froide de ses pairs

Kevin Brownlee a commencé sa carrière d'archéologue en 1993, comme étudiant d'été. Il était souvent le seul Autochtone dans ses équipes de travail.

L'archéologie occupe une position très délicate au sein des communautés autochtones, et ce n'est pas un domaine dans lequel les Autochtones ont tendance à se lancer , dit-il

Des Autochtones l'ont déjà traité de traître pour son choix de carrière, alors que l'archéologie c'est ce qui nous a été fait [le passé colonial] et ce n'est pas traité par nous .

L'idée qu'une perspective autochtone est laissée de côté en archéologie n'est pas nouvelle.

L'archéologue Eldon Yellowhorn, originaire de la Première Nation Piikani en Alberta, a créé une nouvelle forme d'archéologie pour répondre à ce problème, appelée archéologie internalisée.

En 2006, M.Yellowhorn a publié un livre décrivant son approche archéologique.

Il ne se contente pas d'examiner les artefacts recueillis, il intègre également l'histoire orale des communautés étudiées.

Chargement de l’image Lorsque Kevin Brownlee était enfant, ce diorama du Musée du Manitoba était son préféré. Aujourd'hui, en tant que conservateur de l'archéologie du musée, il a vu comment les nouvelles recherches ont apporté de minuscules changements à la scène du diorama. Photo : Radio-Canada / Warren Kay

Selon Kevin Brownlee, de nombreux Autochtones se lancent plus que jamais en archéologie. Ils remettent en question les pratiques, mentionne-t-il.

C'est une période très intéressante pour la discipline, car les communautés affirment de plus en plus leurs droits sur le patrimoine , souligne-t-il.

Pour M. Brownlee, l'archéologie n'étudie pas seulement le passé. Elle vise également à créer un espace permettant aux pratiques traditionnelles d'être transmises à la prochaine génération.

Je m'intéresse au patrimoine autochtone. De mon point de vue, il importe peu qu'il s'agisse d'un ensemble de mocassins fabriqués par une tante, d'une pointe de lance vieille de 5000 ans ou d'une œuvre d'art autochtone contemporaine. C'est un lien ininterrompu entre ce que nous sommes et l'expression de nous-mêmes.

Participation aux recherches sur les sites d'ancien pensionnat pour Autochtones

Depuis la découverte de plus de 200 tombes non marquées sur le site du pensionnat de Kamloops en mai 2021, des archéologues autochtones ont été sollicités pour participer à des fouilles sur d'autres sites de pensionnats.

Selon M. Brownlee, la transmission des histoires orales aidera à cibler des sites de recherches.

Il y a plusieurs décennies, je me souviens d'avoir rencontré des aînés qui m'ont dit : ''j'ai vu comment on enterrait les gens au pensionnat de Portage la Prairie. Je pouvais voir par la fenêtre où ils étaient enterrés'' , affirme-t-il.

Il y a 18 anciens pensionnats pour Autochtones au Manitoba. Des recherches sont en cours ou sont prévues sur ces sites.

Plus tôt ce mois-ci, la province a annoncé que 2,5 millions de dollars destinés à aider les recherches seront attribués à des équipes dirigées par des Autochtones.

Avec les informations de Stephanie Cram