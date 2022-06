Après la pandémie, il faut aider nos enfants, plaide le défenseur

Il croit qu'il faudra développer des mesures spéciales pour les aider dans les prochains mois.

Il a rendu public son rapport annuel sur l'état de l'enfance, mardi. Sans surprise, on y lit que la pandémie a eu des effets considérables sur les enfants.

Le ministre de l’Éducation et du Développement de la petite enfance, Dominic Cardy, a également admis que la pandémie a eu comme conséquence de causer des retards dans l'apprentissage.

Milieux vulnérables davantage pénalisés

Dans le rapport de Kelly Lamrock, il a été question des effets sur les personnes avec des besoins particuliers, comme les jeunes avec un handicap ou des enfants issus de milieux vulnérables.

Ces jeunes font partie des priorités du défenseur. Il veut qu'ils soient sur le même pied que les autres enfants.

Chargement de l’image Le défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick, Kelly Lamrock. Photo : Radio-Canada

Le rapport indique que ces jeunes provenant de milieux vulnérables ont été davantage pénalisés dans les deux dernières années que les autres enfants.

Le défenseur de l’enfance demande au gouvernement de trouver des solutions concrètes pour aider les jeunes à surmonter les deux dernières années.

« Si on peut changer de culture de gouvernement, pas seulement une culture de suivre les règles, mais aussi de trouver des résultats, on peut changer la vie des enfants. » — Une citation de Kelly Lamrock, défenseur des enfants et de la jeunesse du Nouveau-Brunswick

Plus de dépression chez les jeunes Néo-Brunswickois

Kelly Lamrock se fait aussi très critique face à l'approche du gouvernement devant la santé mentale des enfants.

On laisse tomber nos jeunes , peut-on y lire.

Des données récentes démontrent que le niveau de dépression chez les jeunes filles est plus élevé de 55 % au Nouveau-Brunswick qu'ailleurs au pays.

Chez les garçons, c'est plus élevé de 37 %.

Les problèmes de santé mentale sont encore plus présents chez les jeunes issus des communautés autochtones.

Le défenseur des enfants est d'avis qu'il manque de services au Nouveau-Brunswick. Il assure que le gouvernement n'aura pas le choix de voir le problème en face parce que les effets de la pandémie sur la santé mentale pourraient continuer de se faire sentir.

Quand nos universités ont deux ou trois psychologues de plus chaque année et qu'on a des listes d'attente qui peuvent prendre des mois et des mois, on doit être honnête. Ce n'est pas un problème qu'on ne puisse pas utiliser les services; c'est un problème où on n'a pas les services , dit Kelly Lamrock.

Selon lui, la province n'a pas accordé assez d'attention aux impacts de la pandémie sur les enfants en général. Donc il faudra se pencher là-dessus dans les prochains mois.

D’après un reportage de la journaliste Sarah Déry