Léa Seydoux jouera Dame Margot dans Dune : Part Two

L'actrice française Léa Seydoux est la plus récente vedette à se joindre à la distribution de Dune : Part Two, que Denis Villeneuve commencera à tourner le mois prochain en Hongrie. Elle interprètera le rôle de Dame Margot, une révérende mère issue de la puissante sororité Bene Gesserit.

C’est la deuxième fois que la colauréate de la Palme d’or 2013 sera dirigée par un cinéaste québécois, après avoir tourné pour Xavier Dolan dans Juste la fin du monde.

Dans Dune : Part Two, le protagoniste Paul Atréides (Timothée Chalamet), épaulé par sa mère, Dame Jessica (Rebecca Ferguson), aidera le peuple rebelle des Fremen à bâtir une armée afin de combattre la Maison Harkonnen, qui a envahi leur territoire.

Le personnage que jouera Léa Seydoux est l’épouse du comte Hasimir Fenring, qui est le gouverneur de la planète Arrakis – surnommée Dune – et un proche de l’empereur Shaddam IV. Ce dernier, principal antagoniste du film, sera campé par Christopher Walken dans Dune : Part Two, a-t-on appris au mois de mai.

Les allégeances de Dame Margot sont ambigües. Même si elle est formellement alliée au camp opposé aux Fremen, elle envoie régulièrement à sa consœur Dame Jessica des messages l’avertissant des menaces qui planent sur son fils.

Sorti en octobre dernier, Dune a été l’un des films les plus lucratifs de 2021, avec des recettes mondiales totalisant un peu plus d’un demi-milliard de dollars canadiens.

Plus tôt cette année, la mégaproduction du cinéaste québécois a remporté six statuettes (sur 10 nominations) à la cérémonie des Oscars, dont celles de la meilleure musique originale et de la meilleure photographie.