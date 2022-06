Une première usine de filtration d’eau potable proposée pour la région de Victoria

Selon le district régional de la capitale, l’accroissement de la population et les changements climatiques indiquent que le district doit avoir accès à une plus grande quantité d’eau tout en faisant plus pour la nettoyer avant de l’envoyer vers les foyers.

Ces projets sont absolument nécessaires pour la région pour assurer un approvisionnement en eau qui est fiable et sûr , affirme le responsable des services intégrés d’eau du district, Ted Robbins. Il ajoute que, bien que les coûts semblent importants, ceux-ci devraient être absorbés par les tarifs sur l’eau et un financement possible des gouvernements fédéral et provincial.

Chargement de l’image Le côté nord du réservoir de Sooke est la partie la plus profonde du système d'approvisionnement en eau de la région de Victoria. Photo : Kathryn Marlow/CBC

Pour le moment, toute l’eau de la région provient du réservoir du lac Sooke, situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale. L’eau y est tellement pure qu’elle n’a pas besoin d’être filtrée, mais simplement désinfectée avec des rayons UV, du chlore et de l’ammoniac.

Toutefois, selon les experts en gestion des eaux du district régional, les changements dans les précipitations et les plus grands risques de feux de forêt pourraient conduire à un ruissellement plus important dans le réservoir, ce qui obligerait a passer par une étape de filtration de l’eau avant qu’elle ne soit traitée.

L’usine de filtration qui est proposée dans le plan du district, et dont la mise en service est prévue pour 2037, cherche à répondre à ce besoin. Elle pourra également s’assurer de la qualité de l’eau advenant le cas où d’autres sources d’approvisionnement seraient nécessaires dans la région.

La conseillère municipale de Langford, Lillian Szpak, indique que chacun des projets devra être soumis au processus d’approbation de la population avant le début de la construction, mais que les plans ne seront pas réduits afin de restreindre les coûts.

En réalité, l’important c’est que, lorsque vous ouvrez le robinet, vous pouvez être certain que l’eau que vous buvez et que vous donnez à vos enfants est propre , précise-t-elle.

Les résidents du district de la capitale, qui sont plus de 400 000, ont jusqu’au 6 juillet pour donner leur opinion sur le plan d’approvisionnement en eau de la région. Ensuite, la commission d’approvisionnement en eau doit l'approuver et déterminer les prochaines étapes pour travailler sur les plans d’infrastructures.

Avec les informations de Kathryn Marlow