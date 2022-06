Imagerie médicale : des appareils seront remplacés plus tard que prévu en Outaouais

La machine de Shawville a fini par être réparée, mais les jours qui se sont écoulés pendant la panne ont semblé longs pour le personnel de l’hôpital rural.

Lorsque cet appareil de tomodensitométrie (TDM ou CT scan, en anglais) n'est pas fonctionnel, les patients qui ont besoin d’un examen d'imagerie médicale de façon urgente doivent être transportés à l'Hôpital de Hull, à une heure de route.

Un petit nombre d’ambulances desservent la population du Pontiac. Si aucun véhicule n’est disponible près de chez un patient, cette prise en charge peut impliquer des délais, et s’il y en a, elle prive la collectivité d’un véhicule pendant quelques heures, détaille le Dr Pascal Croteau, qui y voit une menace pour la qualité de vie de patients qui font un AVC – voire pour leur vie elle-même.

Chargement de l’image Le Dr Pascal Croteau est médecin de famille dans le Pontiac. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Pour un AVC , faire une TDM à l’intérieur d’un délai de trois heures est l’idéal, mais le plus tôt reste le mieux, précise le médecin de famille du Pontiac.

Aphasie, difficultés d'élocution, démence organique : les risques de séquelles permanentes augmentent rapidement, énumère-t-il. On a une fenêtre quand même assez étroite [...]. Sans scan pour confirmer l’absence d’hémorragie, on ne peut pas donner la thrombolyse , dit-il, soit un médicament qui peut détruire un caillot de sang dans le cerveau.

Chargement de l’image L'Hôpital du Pontiac a eu son tout premier appareil de TDM au tournant des années 2000. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

La panne de décembre 2021 a été exceptionnellement longue, mais elle n’a pas été unique.

Selon des données du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais, depuis janvier 2021, l’appareil de TDM de Shawville s’est brisé trois fois, et celui de Maniwaki a dû être réparé six fois. En moyenne, chaque panne a duré 24 heures.

Chargement de l’image Dre Magalie Dubé est présidente de l'Association des radiologistes du Québec. Photo : Facebook / Magalie Dubé

Il est normal que les appareils vieillissants brisent plus souvent, et que les pièces à remplacer soient plus difficiles à trouver, affirme Dre Magalie Dubé, présidente de l'Association des radiologistes du Québec. Si ça arrive une ou deux fois par année, ce n’est pas si pire, mais six, ça commence à être beaucoup , soulève-t-elle.

Le Dr Croteau n’a jamais lui-même vu de patient atteint d’un AVC être transporté de Shawville à Hull, mais il dit en avoir soigné plusieurs à quelques heures d’un bris ou d'un arrêt d'entretien. Mon patient [...], si c’était arrivé deux jours après, plutôt que de retourner à la maison, il serait peut-être décédé ou il serait en soins de longue durée , explique-t-il.

Remplacement en 2023

C’est la norme pour ces machines : les appareils de TDM doivent idéalement être remplacés après 10 années d’utilisation.

Le CISSS de l’Outaouais visait à commencer le processus pour remplacer les appareils de Maniwaki et Shawville en 2020, affirme Zied Ouechteti, directeur adjoint des services diagnostiques à la direction des services multidisciplinaires et de la communauté. Mais plusieurs circonstances ont nui à ce projet.

Chargement de l’image Le CISSS de l'Outaouais dit avoir fait un choix stratégique en priorisant le remplacement des appareils de TDM de l'Hôpital de Hull. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Alors que deux autres appareils de TDM allaient être installés en 2021 à l’Hôpital de Hull, où se trouve le centre de traumatologie, le gestionnaire dit que l'organisation a fait un choix stratégique en limitant à la fois le nombre de chantiers en cours et le nombre d'appareils de TDM hors service simultanément. De plus, la pandémie aurait ajouté des embûches logistiques à ce processus, et le CISSS de l'Outaouais n'a reçu l’autorisation gouvernementale de remplacer ces machines qu'en 2021, ajoute M. Ouechteti.

On peut aussi pousser la durée de vie des machines un petit peu plus. Ça dépend de l’utilisation , nuance-t-il en ajoutant que les examens de tomodensitométrie en milieu rural sont moins sollicités que ceux de Hull et de Gatineau.

Chargement de l’image Zied Ouechteti est directeur adjoint des services diagnostiques à la direction des services multidisciplinaires et de la communauté au CISSS de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Le CISSS de l'Outaouais fait partie d'un appel d’offres provincial pour acheter les prochains appareils de Maniwaki et de Shawville, affirme M. Ouechteti. Les résultats devraient être connus en octobre 2022. Les appareils seront installés de trois à six mois plus tard, ajoute-t-il, en précisant qu'un appareil sera actif en tout temps dans chaque hôpital pendant l'installation.

Douze ans, bientôt treize

Même si c’est permis, ce n’est pas idéal, d’avoir des scans de 10 ans et plus. [...] Mais ce n’est pas une situation unique , commente la Dre Magalie Dubé.

Une étude récente du Conference Board of Canada rapporte que 35 % des équipements d’imagerie médicale au pays sont en fonction depuis 10 ans ou plus. Mais la règle d’or , dit la Dre Dubé, est que ces équipements âgés ne représentent pas plus de 10 % du total des machines d’imagerie d’un établissement.

En Outaouais, les équipements des hôpitaux de Hull, Gatineau et Papineau sont plus récents. C’est sûr que traditionnellement, dans une région, les grands centres sont souvent mieux nantis que les régions plus éloignées. L’Outaouais ne fait pas exception , ajoute Dre Dubé.

Chargement de l’image La représentante nationale pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) en Outaouais, Christine Prégent Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Pour Christine Prégent, représentante nationale pour l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux en Outaouais, le CISSS de l'Outaouais aurait dû faire les remplacements plus tôt.

Je trouve ça inquiétant qu’on donne trois années de sursis pour un appareil qui mérite d’être changé. Parce qu’au final, c’est la population du Pontiac qui mérite d’avoir un service de proximité en continu dans son secteur , déplore-t-elle.