L’ex-joueur de hockey Jordin Tootoo livre un message d’espoir à Elsipogtog

L’ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH), Jordin Tootoo, a été chaudement accueilli quand il est monté sur la scène.

Le premier joueur d’origine inuit à être repêché par une formation de la LNH a présenté un message de résilience devant les jeunes et les membres de la communauté.

En tant qu'individus autochtones, nous sommes résilients et nous ne sommes pas voués à partir. Nous devons dire à la prochaine génération qu'elle doit être fière de son identité et d'où elle vient , a déclaré l’auteur de 65 buts et de 161 points en 723 matchs dans le circuit Bettman avec les Predators de Nashville, les Red Wings de Detroit, les Devils du New Jersey et les Blackhawks de Chicago de 2003 à 2017.

Un parcours parsemé d’embûches

Après sa carrière dans la LNH, Jordin Tootoo sillonne le Canada à la rencontre de la jeunesse autochtone pour leur expliquer son parcours semé d'embûches.

En 2002, alors qu'il n'avait que 22 ans, son frère aîné s'est enlevé la vie. Cet événement tragique l’a poussé à noyer sa peine dans l'alcool.

« Nous avons enfoui ces sujets pendant longtemps. Il est temps de mettre fin à ce cycle et d'en commencer un nouveau pour la future génération. » — Une citation de Jordin Tootoo, ancien hockeyeur de la LNH

Sobre depuis plus de 10 ans, Jordin Tootoo désire que son histoire résonne dans le cœur des jeunes et qu'elle leur donne espoir.

Un caporal des Forces armées canadiennes, Kurt Joseph, et son fils, Kyrus, étaient fébriles à l'idée de le rencontrer.

Sa réhabilitation est devenue une source de motivation. En grandissant, il était également un exemple pour mon fils dans le sport , a révélé Kurt Joseph.

Nouvelle école inaugurée

En plus de célébrer cette journée de reconnaissance, la Première Nation d'Elsipogtog en a profité pour inaugurer son nouvel établissement scolaire.

Chargement de l’image La directrice de la nouvelle école de la Première Nation d'Elsipogtog, Melissa Marie Googoo Dedam. Photo : Radio-Canada

Une cérémonie avait été repoussée l'année dernière en raison de la pandémie.

Comme Jordin Tootoo, la directrice de l'école réitère un message d'espoir.

Je souhaite que la jeunesse reçoive une éducation basée sur leurs besoins et qu'on soit toujours en mesure de les faire progresser , estime Melissa Marie Googoo Dedam.

D’après un reportage de la journaliste Maya Chebl