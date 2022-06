La collection du Musée de la poupée de l’Alberta mise aux enchères

Le moment est venu pour Linda Schuler de prendre sa retraite, même si l’idée de devoir se séparer du Musée l’attriste. Ce musée, c’est l’une de mes plus grandes passions depuis que je l'ai acheté, il y a plus de 20 ans , confie-t-elle

Le Musée a été créé par Gladys Steeves et sa fille, Shirley Brack, et se trouvait en Saskatchewan avant d'être acheté et transporté à Drumheller.

Gladys Steeves possédait à l'époque un magasin de fabrication de poupées à Saskatoon. Durant leurs nombreux voyages à travers le Canada et les États-Unis, sa fille et elles ont acheté de nombreuses poupées chez des antiquaires et des collectionneurs.

C'est ainsi que la collection de poupées des deux femmes a commencé. Le petit musée a ouvert ses portes dans la ferme appartenant à Shirley Brack et où, en plus du musée, elles tenaient une petite boutique d'artisanat. Tandis que la mère s’occupait de fabriquer des poupées en porcelaine, la fille s'employait à confectionner des costumes de poupée.

Après environ 15 ans d'existence, Linda Schuler a offert d'acheter la collection de poupées et de déménager le Musée en Alberta. Depuis plus de 20 ans, il se trouve à Drumheller, au nord-est de Calgary.

Pour Gladys Steeves and Shirley Brack, les poupées sont plus que des jouets. Une poupée est plus qu'une représentation miniature en trois dimensions d'une personne. C'est quelque chose de commun à chaque région, à chaque culture et à chaque époque. Les rôles qu'elle peut jouer ne sont limités que par l'imagination , dit Linda Schuler.

C'est le commissaire-priseur Clinton Beck, de la maison Beck Auctions, qui a été choisi pour s'occuper de la vente des poupées du Musée, qui sont plus de 700.

C'est la plus grande collection de poupées que j'ai jamais vue , mentionne-t-il.

La vente aux enchères est prévue pour le 22 juin et se déroulera en ligne.