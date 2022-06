Une hausse du prix du lait à la ferme était inévitable, selon les producteurs estriens

Les prix observés dans les épiceries dépendront quant à eux de la façon dont les transformateurs ajusteront leurs prix pour réagir à la hausse. Le prix de la pinte de lait au magasin est donc dur à prévoir avant septembre.

En Estrie, des producteurs estiment que l'ajustement était inévitable en raison de l’inflation, qui commence à peser lourd sur leurs revenus.

Le prix du lait à la ferme est habituellement revu une fois par année, et la hausse entre en vigueur le premier février. Les producteurs ont cependant demandé expressément à ce que le prix soit revu une nouvelle fois cette année, parce que le prix du litre de lait produit commençait à les étouffer.

On a des producteurs à l'heure actuelle qui ne font pas de profit. Comme on peut dire en bon québécois, ils "run" dans le rouge. Les marges de crédit sont accotées à bien des égards , souligne le président des producteurs de lait de l’Estrie Marcel Blais.

Chargement de l’image Marcel Blais est président des producteurs de lait de L’Estrie. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Rousseau

« C'est sûr que le consommateur, en bout de ligne, il paie plus cher. Mais nous, c'est une question d'arriver, de survivre, puis de toujours produire un bon produit pour les consommateurs. » — Une citation de Marcel Blais, président des producteurs de lait de l’Estrie

L’Estrie compte environ 465 producteurs laitiers. Selon Marcel Blais, la région est celle avec la plus grande concentration de producteurs laitiers au pays.

Le professeur titulaire à la Faculté en gestion et en agriculture de l'Université Dalhousie Sylvain Charlebois estime quant à lui que la hausse aurait pu être encore plus importante. Ça aurait pu être pire. Moi, j’ai l’impression que le lobby laitier demandait beaucoup plus que ça, probablement quatre à cinq fois plus que ça. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la Commission, mais j’ai l’impression qu’on a décidé de commencer à écouter les citoyens canadiens qui sont de plus en plus préoccupés par l’inflation alimentaire , constate-t-il.

À 2,5 %, la hausse annoncée mardi se compare aux augmentations observées dans les années précédentes. Une hausse de 8,4 % imposée en février dernier représentait un montant record.

Avec les informations de Marie-Hélène Rousseau et de Pierrick Pichette