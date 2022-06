La culture autochtone célébrée sur l’île Manitoulin

La Première Nation de Wiikwemkoong, sur l’île Manitoulin, a souligné en grande pompe la Journée nationale des peuples autochtones, avec de la danse et plusieurs autres activités.

Un peu plus de 400 personnes étaient présentes, estiment les organisateurs du rassemblement à Wiikwemkoong.

Un marché temporaire a été construit sur le site, avec plusieurs produits locaux et artisanaux en vente, dont des peaux d’animaux, des bijoux et de la nourriture.

Les gens présents ont pu assister en après-midi à un atelier de danse du cerceau par Lisa Odjig, une danseuse autochtone de renom originaire de la Première Nation de Wiikwemkoong. Je suis ici pour célébrer la Journée des peuples autochtones avec ma communauté et nos invités, familles et amis.

Je viens ici aussi souvent que possible, surtout pendant le printemps et l’été , raconte la danseuse, qui vit et travaille à Toronto. J’adore revenir ici.

Lisa Odjig est championne de danse avec des cerceaux.

Plus tôt dans la journée, elle a présenté d’autres danses, dont celle de l’aigle.

J’ai toujours été fière d’être Autochtone et j’ai toujours hâte à la Journée nationale des peuples autochtones , confie Mme Odjig.

« C’est pourquoi c’est important pour moi de partager les danses et de fabriquer de beaux costumes. Le perlage, la couture… ce sont des choses que j’aime vraiment beaucoup. » — Une citation de Lisa Odjig, danseuse autochtone

Lisa Odjig remarque que les festivités de la Journée nationale des peuples autochtones ont pris de l’ampleur à travers le pays avec les années, en soulignant que le solstice d’été a toujours été une occasion spéciale pour sa communauté.

Science Nord a participé aux célébrations à Wiikwemkoong, avec une exposition itinérante ainsi que des des ateliers spécifiques à la culture anichinabée.

On a été invité par la communauté, sur le territoire non cédé de Wiikwemkoong, pour célébrer la Journée des peuples autochtones , explique Matthew Graveline, spécialiste en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour les programmes externes de Science Nord.

On est ici pour soutenir l’événement avec nos spectacles et nos activités de la grande tournée du Nord de l’Ontario , précise-t-il.

Je crois que ça a été un vrai succès , a ajouté M. Graveline au sujet des célébrations.

La journée se terminera avec des feux d’artifice.

D’autres communautés autochtones de la région de l’île Manitoulin ont préparé des activités pour la Journée nationale des peuples autochtones.

La Première Nation de Whitefish River, par exemple, a organisé des sorties en bateau et véhicules tout terrain vers des sites sacrés.

À Sudbury, le Centre d’amitié autochtone N’Swakamok a tenu un mini pow-wow en après-midi.

Le 21 juin a été désigné comme Journée nationale des peuples autochtones en 1996, avec une proclamation du gouverneur général de l'époque, Roméo LeBlanc.