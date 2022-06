Gatineau conclut une entente avec ses employés du secteur aquatique

La nouvelle convention collective doit être entérinée par le conseil municipal et par l'assemblée générale du Syndicat canadien de la fonction publique, secteur aquatique, qui se tiendra lundi prochain.

Le syndicat du secteur aquatique de la Ville de Gatineau représente plus de 200 membres, notamment des surveillants-sauveteurs, des moniteurs, des assistants-surveillants-sauveteurs et des agents à l'accueil.

La convention collective était échue depuis le 31 décembre 2018. Ces derniers s’apprêtaient à déclencher une grève à compter de vendredi.

Je me réjouis de la nouvelle entente qui est intervenue entre la Ville et le Syndicat canadien de la fonction publique pour le secteur aquatique. Elle arrive à point avec le début de l'été et l'ouverture des piscines et des plages à Gatineau , a souligné la mairesse de Gatineau, France Bélisle, dans un communiqué de presse.

La convention collective était échue depuis le 31 décembre 2018 (archives).

La tenue des activités aquatiques et la surveillance des différents plateaux ne pourraient être assurées sans ce groupe d'employés. Je suis donc très heureuse du travail collaboratif qui a été effectué.

On espère avoir l'approbation des membres et procéder à la signature de la convention collective dans les plus brefs délais , a déclaré la présidente par intérim du Syndicat canadien de la fonction publique, secteur aquatique, Angelica Martinez.

Une autre entente avec le Regroupement des professionnels

La Ville de Gatineau a aussi conclu mercredi une entente de principe avec le Regroupement des professionnels, le syndicat qui représente 216 professionnels dans 19 services au sein de la Ville, notamment des ingénieurs, des architectes et des urbanistes.

Avant d'entrer en vigueur, la nouvelle convention collective doit être entérinée par le conseil municipal ainsi que par l'assemblée générale du Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau qui doit avoir lieu, mercredi.

Les modalités de l’entente n’ont pas été rendues publiques, mais devraient être connues lors de la signature de la convention collective.

Je suis très heureuse du travail rapide et collaboratif qui a été effectué entre la Ville et ses professionnels , a déclaré France Bélisle par voie de communiqué.

Ce groupe d'employés assure la réalisation de projets d'envergure au sein de plusieurs services, émet des recommandations stratégiques selon ses domaines d'expertise et assure des relations avec les partenaires d'affaires et les citoyens.

Les modalités de l'entente n'ont pas été rendues publiques, mais devraient être connues lors de la signature de la convention collective (archives).

La préparation, la structure de travail, les échanges respectueux, un échéancier serré et la volonté des deux parties de vouloir s'entendre ont fait en sorte que l'entente de principe a été conclue six mois seulement après l'échéance de la convention collective , a vanté pour sa part la présidente du Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau (RPVG), Mme Marie-Claude Provencher.

Le syndicat du Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau est heureux d'avoir pu arriver à une entente de principe , a-t-elle poursuivi.

La convention collective du Regroupement des professionnels de la Ville de Gatineau était échue depuis le 31 décembre 2021.