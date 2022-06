Buffy Sainte-Marie veut plus que des excuses de la part du pape François

L’autrice-compositrice, musicienne et activiste d'origine crie Buffy Sainte-Marie a affirmé que la visite prochaine du pape François au Canada , ainsi que les excuses attendues de la part de l’Église pour son implication dans le sort réservé aux enfants dans les pensionnats pour Autochtones, n’auront aucune signification si le souverain pontife n’appelle pas au démantèlement de la doctrine de la découverte.

Bien sûr que les excuses ne sont qu’un début , a souligné l’artiste lors d’une longue entrevue avec la journaliste Adrienne Arsenault au cours de l’émission télévisée The National, diffusée sur les ondes de CBC.

La doctrine de la découverte est basée sur une série de décrets du nom de bulles pontificales émis par le pape aux 15e et 16e siècles. Ce cadre international a jeté les assises juridiques et morales pour la colonisation du Canada et d’autres pays par des personnes venues d’Europe.

Chargement de l’image Le pape François, en audience publique Photo : AFP / ANDREAS SOLARO

Comme l’explique Buffy Sainte-Marie, la doctrine de la découverte affirme essentiellement que si vous êtes un explorateur européen [chrétien], vous êtes en droit d’aller n’importe où dans le monde pour convertir et asservir les peuples, sans quoi vous pouvez les tuer .

Selon l’Assemblée des Premières Nations (APN), des arguments juridiques s’appuyant sur la doctrine de la découverte continuent d’affecter des décisions de justice. Dans un document de 2018 intitulé Abolir la doctrine de la découverte,  (Nouvelle fenêtre) l’APN affirme que la doctrine est à la base de plusieurs injustices historiques qui perdurent à l’encontre des peuples autochtones.

Chargement de l’image Buffy Sainte-Marie en entrevue avec Adrienne Arsenault Photo : (Evan Mitsui/CBC)

Des outils de torture dans les musées pour rappeler les atrocités

En parallèle de son combat contre cette doctrine, Buffy Sainte-Marie tente aussi de convaincre le Musée canadien pour les droits de la personne, à Winnipeg, d’examiner plus attentivement et de façon plus honnête les atrocités commises en Amérique du Nord. Elle aimerait par exemple qu’on puisse y voir des outils utilisés pour torturer les enfants dans les pensionnats pour Autochtones du Canada.

Les enfants étaient torturés , a-t-elle expliqué en faisant référence à une chaise électrique utilisée au pensionnat Sainte-Anne à Fort Albany, en Ontario. Ils veulent ma sangle de guitare et des manuscrits de mes paroles… des trucs joyeux, voyants. Mais moi je veux qu’ils exposent cette fichue chaise électrique et qu’ils montrent aux gens cette doctrine de la découverte.

Questionnée sur la découverte, en 2021, d’environ 215 sépultures anonymes près du pensionnat pour Autochtones de Kamloops, Buffy Sainte-Marie affirme que malgré l'horreur, elle y voit un progrès.

La bonne nouvelle à propos des mauvaises nouvelles, c’est que plus de personnes en prennent connaissance. Bien sûr, j’étais dévastée et horrifiée comme tout le monde. Mais ce n’est pas comme si nous ne le savions pas , a-t-elle conclu. Ces découvertes récentes sont importantes parce qu’elles sont des preuves.

Ce texte a été écrit à partir d'un article écrit par Greg Hobbs, médiathécaire et producteur à CBC News. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.