15 résidents d’un foyer d’Extendicare à Winnipeg auraient été victimes de maltraitance

Le propriétaire du foyer de soins, Extendicare, était au courant des allégations depuis plusieurs mois avant d’agir.

La directrice de l'exploitation pour les services de santé communautaire et les soins de longue durée à l'Office régional de la santé de Winnipeg, Gina Trinidad affirme que son organisation n’a été mise au courant de ces allégations que le 10 juin grâce à un lanceur d'alerte. Or, elle indique que ces allégations ont été portées à l'attention du foyer de soins en février.

Nous sommes profondément troublés et déçus par ces graves allégations et par le processus que l'établissement a initialement suivi pour enquêter sur ces préoccupations , a lancé Mme Trinidad en conférence de presse, mardi après-midi.

Selon Mme Trinidad, le Service de police de Winnipeg a déclenché une enquête criminelle depuis peu. Elle ajoute que les deux employés ont été mis en congé dans l'attente des résultats de l'enquête.

L' Office de protection des personnes recevant des soins du Manitoba, et qui enquête concernant des cas de maltraitances qui lui sont rapportés, mènera aussi un examen plus approfondi.

Je ne m'assoie pas [ juste ] devant vous pour vous donner des excuses. On s'excuse de tout cœur pour ce qui s'est produit. C'est clair qu'il y a eu une faille dans les processus et on va encore s'excuser. On va tout faire pour rebâtir la confiance avec les résidents, les familles et l' ORSW , affirme Mme Trinidad.

Une seule famille en février a été informée des allégations, déclare la directrice régionale d'Extendicare au Manitoba Sandra Goers, récemment nommée à ce poste.

Ni l'autorité sanitaire ni la police n'ont été alertées, ce qui constitue une violation du protocole d'Extendicare, a soutenu Mme Goers qui est également la directrice de la qualité opérationnelle pour l’Ouest canadien.

Il est totalement inacceptable que cela n'ait pas eu lieu, et pour cela, nous nous excusons sans réserve auprès des résidents, de leurs familles et de l'ORSW , laisse-t-elle entendre.

Des mesures prises par Extendicare

Sandra Goers fait savoir que depuis sa nomination comme directrice régionale pour le Manitoba d'Extendicare, un nouvel administrateur a été embauché.

Le personnel des sept foyers appartenant à Extendicare au Manitoba recevra une nouvelle formation sur les politiques de l'entreprise en matière de mauvais traitements et de négligence et se verra rappeler l'existence du programme de dénonciation, ajoute-t-elle.

Le foyer de soins Oakview Place est la propriété de la compagnie Extendicare. Celle-ci possède sept foyers de soins au Manitoba, dont cinq au total à Winnipeg.

Douze familles de résidents qui auraient été maltraités ont été avisées, mais les efforts pour contacter trois autres n'ont pas été fructueux, mentionne Mme Goers.

Des réunions ont été prévues avec tous les résidents, les familles et le personnel, dit-elle du même souffle.

L'ORSW a effectué deux visites-surprise à la résidence d'Extendicare Oakview Place pour s'assurer de la sécurité et du bien-être des résidents et évaluer le fonctionnement de l’établissement, indique Mme Trinidad. Deux visites qui ont répondu aux attentes, révèle-t-elle.

Extendicare bannie de la Saskatchewan

En 2021, le gouvernement de la Saskatchewan a mis fin à sa relation avec Extendicare et enquête maintenant sur les activités des cinq foyers que possédait l'entreprise dans cette province.

Un rapport de l'ombudsman a révélé qu'Extendicare était terriblement mal préparée à la pandémie de COVID-19 qui a tué 39 résidents d'un foyer de Regina au cours de l'hiver 2020.

Gina Trinidad affirme que le permis d'Extendicare au Manitoba n'est pas en cours d'examen pour le moment, mais que les allégations ont été signalées à la direction des licences et de la conformité de Santé Manitoba.

Avec des informations de Rachel Bergen