500 000 patients québécois soignés en Ontario depuis cinq ans

Comme le souligne M. Bousez : Quand c'est ton propre médecin qui te le suggère…

Il faut dire que le préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges est un habitué des hôpitaux ontariens.

Au fil des ans, ce dernier y est allé des dizaines de fois , que ce soit à l’urgence, pour des suivis en cardiologie ou pour voir un médecin de famille.

Selon lui, dans sa MRC, facilement 30 % à 40 % de la population va chercher des soins en Ontario .

Quand on arrive à l’hôpital du Suroît qui déborde, au Lakeshore qui déborde, à Anna-Laberge qui déborde, alors on n’a pas d’autres alternatives, malheureusement. C’est une problématique récurrente , précise le maire et préfet.

Chargement de l’image Patrick Bousez, maire de Rivière-Beaudette et préfet de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Photo : Radio-Canada

L’ouverture d’un hôpital de 40 lits à Vaudreuil-Soulanges, prévue en principe pour 2026, devrait permettre de réduire l’achalandage en Ontario, tout comme le projet d’hôpital à Gatineau dont l'emplacement a fait l’objet de débats.

Lors d’une allocution en Outaouais à l'occasion de la campagne électorale de 2018, le chef de la CAQ, François Legault, déplorait que le Québec continue à payer une facture salée à l’Ontario pour les soins de santé prodigués aux Québécois.

Le Québec verse actuellement des millions de dollars annuellement [...] à l'Ontario pour traiter des patients québécois [...]. Il est plus que temps que des actions concrètes et décisives soient prises pour faire face à cette réalité embarrassante , disait-il.

Depuis cinq ans, environ 500 000 Québécois ont obtenu des soins de santé en Ontario. Cela a coûté 1 milliard de dollars. Des patients qui viennent de l'Outaouais, mais aussi des Laurentides et de la Montérégie. Et ils ne s'y rendent pas seulement pour les urgences, mais aussi pour avoir accès à un médecin spécialiste. Reportage de Davide Gentile.

Près d'un milliard de dollars versés à l’Ontario

Selon des données de la RAMQ compilées par Radio-Canada, depuis cinq ans, près d’un milliard de dollars ont été versés à l’Ontario pour des soins de santé prodigués à des patients du Québec.

De 2017 à 2021, 92 000 Québécois en moyenne ont obtenu des soins hospitaliers en Ontario.

Environ 165 millions de dollars ont été versés chaque année pour des fournitures médicales (pansements, solutés, médicaments, etc.), de l’hébergement à l’hôpital, des prises de sang, des analyses, le salaire d’infirmières, etc. Les services hospitaliers sont remboursés en vertu d’une entente pancanadienne gérée par le MSSS.

Les patients de l’Outaouais demeurent ceux qui fréquentent le plus les hôpitaux ontariens, mais près de 40 % proviennent de la Montérégie, des Laurentides, de Montréal et de l’Abitibi-Témiscamingue.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Un autre montant d’environ 33 millions de dollars par année est également versé pour des services médicaux. Ils représentent le coût de l’acte facturé par un médecin, que ce soit pour un omnipraticien ou un spécialiste. Les services médicaux sont remboursés à hauteur de ce qu’ils coûtent au Québec, selon les ententes MSSS/FMOQ et MSSS/FMSQ.

Les Laurentides aussi

Lors de notre passage à l’hôpital de Hawkesbury, près de la moitié des véhicules arboraient des plaques d’immatriculation du Québec.

Sylvie Galipeau de Harrington, dans les Laurentides, s’y rend régulièrement.

Moi, j'ai eu le cancer, j'ai eu plein d'affaires et le service ici n'est pas pareil, pas du tout [...]. Vraiment, c'est mon hôpital , explique Mme Galipeau.

Chargement de l’image Sylvie Galipeau, résidente des Laurentides, fréquente l’hôpital de Hawkesbury. Photo : Radio-Canada

Des délais plus longs dans des hôpitaux du Québec l’ont convaincue d'aller se faire soigner dans la province voisine.

D’autres résidents de Harrington préfèrent eux aussi aller en Ontario plutôt qu’à l’hôpital de Lachute ou de Saint-Jérôme.

Le conseiller municipal Richard Francoeur en a fait l’expérience.

Échographie, radiographie, scanner... On va en Ontario parce que les rendez-vous sont beaucoup plus rapides , dit-il.

Selon ce dernier, ça pourrait prendre six mois à Saint-Jérôme et là-bas [en Ontario], ça prend deux ou trois semaines pour avoir le rendez-vous, donc on est chanceux, on a accès aux deux.

Chargement de l’image Lynn et William Horrocks de Harrington, dans les Laurentides. Photo : Radio-Canada

Un couple de retraités, William et Lynn Horrocks, préfère également se rendre à Hawkesbury, à trente minutes en voiture de leur domicile.

Lorsque leur médecin de famille au Québec leur a annoncé sa retraite, ils en ont trouvé un autre en Ontario. Et si on doit rentrer à l'hôpital de Hawkesbury en urgence, on peut attendre quelques heures, mais c’est pas comme ici dans la région, où tu pourrais passer 12 heures dans la salle d'attente. On a déjà vécu ça à l'hôpital de Sainte-Agathe , affirme M. Horrocks.

Moins d’Ontariens au Québec

Selon les informations obtenues par Radio-Canada auprès du ministère de la Santé de l’Ontario, beaucoup moins d’Ontariens traversent au Québec pour obtenir des soins de santé que l’inverse.

Depuis cinq ans, moins de 10 000 Ontariens se sont fait soigner au Québec, pour un coût total de 121 millions de dollars.

Avec la collaboration de Denis Babin