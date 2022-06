Agression sexuelle : l’avocate de Jorgens Charles se retire du dossier

Jorgens Charles, accusé notamment d’agression sexuelle, d'enlèvement, de harcèlement et de voies de fait, a refusé l’entente que son avocate et la procureure de la Couronne avaient conclue.

L’avocate de l’accusé, Me Véronique Talbot, a donc présenté au tribunal une requête pour cesser de représenter Jorgens Charles en raison d’une brèche de confiance entre elle et son client, mardi au palais de justice de Rouyn-Noranda. Le juge Hubert Couture a accepté la requête.

L'individu âgé dans la vingtaine a affirmé qu’il était prêt à accepter l’entente, mais qu’il l’a refusée parce qu’il souhaite obtenir un crédit majoré pour le temps qu’il a passé en quarantaine lors de ses transferts de centres de détention.

Lorsqu’un accusé est emprisonné avant la sentence, chaque jour en détention équivaut à 1,5 jour d’emprisonnement purgé. Quand la sentence est prononcée, les jours d’emprisonnement présentenciels sont soustraits de la période d’incarcération imposée dans la sentence.

Puisque les conditions de détention peuvent s’avérer plus difficiles lors de la quarantaine, Jorgens Charles aurait souhaité qu’on lui crédite davantage de jours purgés. Jusqu’à maintenant, il a purgé 722 jours de détention.

Une offre qui ne reviendra pas, un juge exaspéré

La procureure de la Couronne, Me Émilie Larose, a souligné au juge qu'énormément de discussions ont eu lieu dans ce dossier. L’offre faite par le ministère public à Jorgens Charles avait descendu considérablement et cette offre ne reviendra pas, a ajouté Me Larose.

De plus, une victime était présente à la cour afin de témoigner, mais n’a pu le faire étant donné que le dossier a été reporté au 25 juillet. L'accusé doit se trouver un nouvel avocat d’ici cette date.

D'ailleurs, le juge Couture exige la présence physique de Jorgens Charles et de son interprète créole au palais de justice de Rouyn-Noranda. Ils assistent actuellement aux audiences par visioconférence, car les deux se trouvent à Montréal.