Des patineurs canadiens entendent le chant des sirènes à Québec

Bras québécois des entraîneurs de Patinage de vitesse Canada, Gregor Jelonek a l’habitude de faire la navette entre Québec et Calgary à ce temps-ci de l’année.

Ça fait 30 ans que j’entraîne ici et c’est la première fois que toute l’équipe est à Québec. L’été en plus , lance-t-il aux abords de l’anneau du Centre de glaces Intact Assurance.

Autour de lui, les patineurs de l’équipe nationale s’échauffent confortablement en cette troisième journée de camp d’entraînement. L’époque où l’on tournait en rond face à un vent glacial, à l’extérieur, sur l’anneau de glace Gaétan-Boucher, est définitivement révolue.

Chargement de l’image Le Centre de glace fait forte impression chez les patineurs de l'équipe canadienne. Photo : Tjerk Bartlema / Patinage de vitesse Canada

Jusqu’à récemment, il n’y avait pas de très bonnes raisons de venir à Québec. À ce temps-ci de l’année il n'y avait pas de glace et l’hiver, à -20°C, il faisait froid , lance en riant Laurent Dubreuil. Accueillir l'ensemble de ses coéquipiers à la maison est aussi une première pour le champion du monde du 500 m.

Certains patineurs de l’équipe n'étaient jamais venus à Québec et, là, ils découvrent l’un des plus beaux anneaux au monde , se réjouit-il.

Maltais déménage, Weidemann pourrait suivre

Attendue durant 20 ans, la construction du Centre de glaces a finalement rétabli un équilibre entre l’Est et l’Ouest du pays. Fini l’époque où les patineurs devaient absolument s’exiler à Calgary pour pouvoir patiner à l’année.

Pour Valérie Maltais, la décision de se rapprocher de la maison a été facile à prendre. Établi dans l’Ouest depuis plusieurs années, la Saguenéenne a récemment décidé de faire ses valises et de venir s’installer à Québec pour toute la durée du cycle olympique qui commence. Je n'avais jamais vécu à Québec, mais je suis très contente de découvrir la ville et un nouveau groupe d’entraînement. Le Centre est tellement lumineux. On patine et on voit à l’extérieur, chose qu'on n'avait pas à Calgary.

Chargement de l’image Isabelle Weidemann (à l'avant) pourrait imiter sa coéquipière Valérie Matlais (en deuxième) et déménager de Calgary à Québec. Photo : Tjerk Bartlema / Patinage de vitesse Canada

Reine canadienne des derniers Jeux olympiques, Isabelle Weidemann pourrait être la prochaine à suivre. À la fin de l’adolescence, l’athlète d’Ottawa s’était entraînée à Québec durant un an avant de joindre les rangs du centre national, à Calgary. Elle a eu une heureuse surprise en découvrant les nouvelles installations de Sainte-Foy.

C’est magnifique. La première journée, on était tous sans mot. C’est tellement vaste, la salle d’entraînement est tellement belle et la glace est vraiment bien.

Le chant des sirènes est-il assez fort pour la faire revenir à Québec? C’est la grande question. Évidemment, j’y ai pensé. C’est beaucoup plus près de la maison. Je vais rester à Calgary cette saison, mais peut-être que l’an prochain, si j’ai besoin de changement, je viendrai ici. J’aimerais beaucoup , admet la triple médaillée des Jeux de Pékin.

Avec les informations de Jean-Philippe Martin