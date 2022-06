Les Robervalois rêvent de la coupe Stanley, malgré la blessure de Samuel Girard

L'Avalanche du Colorado a enregistré sa première défaite en finale de la Coupe Stanley lundi soir, à Tampa. C'est maintenant 2 à 1 pour l’équipe de Samuel Girard.

L'équipe est à seulement deux victoires de ramener le fameux trophée dans la ville où le défenseur a passé sa vie.

En tant que parents, des fois, on n’y croit pas. Des fois, on se dit : "Est-ce que ça se peut qu’on soit là?" Il en reste juste deux. Après ça, c’est le gros trophée , a exprimé Guylaine Dion, sa mère.

Lors du troisième match de la deuxième ronde, la mise en échec de l'attaquant des Blues de St. Louis Ivan Barbashev mettait fin à la participation du défenseur de 24 ans aux séries. Depuis, Samuel Girard se remet d'une fracture au sternum. Il peut toutefois compter sur la fierté de ses supporteurs dans son patelin.

Ç'a été dur au début, mais je pense qu’il a vraiment dans la tête que tout le monde l’encourage, a expliqué son père, Tony Girard. Il sait qu’il a contribué aussi à rendre l’équipe là beaucoup, dans la saison et il a joué un peu en séries aussi. Sam, présentement, il prend bien ça et s’il vient à lever la coupe, ça va aussi être grâce à lui. Son nom va être dessus et on va tous être fiers et lui aussi.

En séries, Samuel Girard avait récolté trois points en sept matchs. Durant la saison, sa fiche montrait 28 points en 67 parties.

Chargement de l’image Samuel Girard a été blessé lors du troisième match de la série contre les Blues de St. Louis. Photo : AP / Jeff Roberson

Une bière au nom de Samuel

L'oncle de Samuel Girard et copropriétaire du restaurant Marina 1353, Roger Boutin, diffuse les matchs de l’Avalanche du Colorado en séries éliminatoires. Il sert même une bière spécialement brassée au nom de son neveu, la Sam 49.

« Les gens qui suivent le hockey depuis longtemps savent que Samuel va jouer dans la Ligue nationale. Il a eu une grosse déception avec sa blessure, mais Samuel est quand même dans l’équipe. Les gens viennent l’encourager. On encourage l’Avalanche et Samuel Girard surtout. Tout le monde est là pour le supporter et être avec lui dans la conquête de la coupe. » — Une citation de Roger Boutin, oncle de Samuel Girard

Ainsi, à Roberval, tous les espoirs sont permis, alors que l'Avalanche du Colorado mène la série deux à un contre le Lightning de Tampa Bay.

La coupe Stanley, dans une région comme le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a formé beaucoup de bons joueurs, c’est un plus. Ça encouragerait les jeunes à continuer , a mentionné un partisan robervalois, Denis Pelletier.

C’est sûr que c’est les anciens Nordiques. Ça apporterait de quoi ici encore , a ajouté Michel Marcoux, à propos de la concession déménagée au Colorado au 1995.

Chargement de l’image Samuel Girard compte cinq saisons complètes dans la Ligue nationale de hockey. Photo : Radio-Canada

Un party de coupe Stanley à Roberval, peut-être que ça va être la seule fois dans toute notre vie. C’est sûr et certain que ça va être juste des beaux moments et des beaux souvenirs , a envisagé Pierre-Luc Perron, membre du conseil d'administration du Hockey mineur de Roberval.

Le prochain affrontement contre le Lightning aura lieu mercredi soir à 20 h, à Tampa.

D'après un reportage de Mélissa Paradis