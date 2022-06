1,8 M$ de Québec pour refaire la piste d’athlétisme et un terrain de soccer à La Sarre

Le projet de réfection de la piste d'athlétisme et du terrain de soccer de la Cité étudiante Polyno de La Sarre reçoit une contribution de 1,8 million de dollars du gouvernement du Québec.

Le revêtement de la piste d’athlétisme, actuellement en gravier, sera entièrement refait de façon synthétique. La surface du terrain de soccer, en gazon naturel, subira quant à elle une cure de rajeunissement. On parle d’un projet d’environ 3,5 M$ au total.

Le vice-président du comité de relance de la piste d’athlétisme et du site multisports de La Sarre, Gilles Rochette, est heureux de voir aboutir le projet après huit ans de travail.

« C’est un exploit d’avoir une subvention de ce genre, si on prend en considération la population qu’on a ici et les immenses besoins au niveau provincial. » — Une citation de Gilles Rochette, vice-président du comité de relance de la piste d’athlétisme et du site multisports de La Sarre

La contribution financière du gouvernement provincial provient du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement supérieur.

La députée d’Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, tient à reconnaître la collaboration du milieu.

C’est un beau travail d’équipe. C’est quand même un projet de 3,5 millions. La communauté et les gens d’affaires du secteur de l’Abitibi-Ouest se sont mobilisés pour la réussite de ce beau projet , fait-elle remarquer.

Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi (CSSLA) compte profiter des installations renouvelées afin de mettre en place de nouveaux projets sportifs.

Dans les écoles, on veut implanter davantage de sports avec des projets pour faire bouger les élèves. La piste d’athlétisme sera un beau moyen. On veut voir comment on peut favoriser cette façon de faire , mentionne la directrice générale du CSSLA, Isabelle Godbout.

Les travaux de réfection de la piste d’athlétisme et du terrain de soccer devraient débuter au printemps 2023.