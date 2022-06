Réunis au Parc de la Chute-Montmorency mardi, les huit politiciens — qui se représentent tous en octobre — se sont félicités du travail accompli. La création d'investissements Québec International, la vente des terres des Soeurs de la Charité et la réalisation de la phase 3 de la promenade Samuel de Champlain, font partie des quelques accomplissements énumérés par les élus.

On a réussi à livrer énormément dans notre Capitale-Nationale , se réjouit la ministre responsable de la région, Geneviève Guilbault.

Nous on "think big" ici dans notre Capitale-Nationale, et c'est comme ça qu'on a gouverné pendant quatre ans , a-t-elle ajouté, en référence au personnage culte Elvis Gratton du réalisateur Pierre Falardeau.

La CAQ s'est défendue d'avoir peu avancé dans le dossier du troisième lien entre Québec et Lévis. Des travaux préparatoires effectués à Lévis cet été prouvent, selon Geneviève Guilbault, que le dossier a progressé.

Elle a également réitéré que les relations entre le maire Bruno Marchand et le gouvernement Legault ne se sont pas refroidies, malgré les tensions et retards dans le dossier du tramway.

Des neuf élus dans la région, seule la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Émilie Foster ne se représentera pas à l'automne.

Pas de vision

Le candidat de Québec Solidaire dans Taschereau, Étienne Grandmont, n'est pas d'accord.

Depuis quatre ans, ce gouvernement n’a rien proposé aux gens de Québec à part une autoroute à six voies sous notre fleuve et plus de nickel dans l’air qu’on respire , déplore celui qui a récemment remporté sa course à l'investiture.