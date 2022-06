Le nombre de postes vacants a atteint un sommet record au 1er trimestre

Les données de l'agence fédérale montrent que le nombre de postes vacants a augmenté de 2,7 % par rapport au sommet précédent du quatrième trimestre, le bassin de chômeurs ayant diminué de moitié par rapport au premier trimestre de 2021.

Les postes vacants dans le secteur des soins de santé et de l'assistance sociale ont atteint un niveau record de 136 800, en hausse de 5 % par rapport au sommet atteint trois mois plus tôt et en hausse de 90,9 % par rapport au premier trimestre de 2020.

Les employeurs du secteur de la construction ont également eu du mal à pourvoir les postes au premier trimestre, alors que 81 500 postes étaient vacants, un nombre en hausse de 7,1 % par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Les postes vacants ont également continué d'atteindre des niveaux records dans les secteurs de la fabrication et du commerce de détail, en hausse de 5,3 % et de 12,8 %, respectivement, par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Le salaire horaire moyen de tous les employés a augmenté de 3 % par rapport à l'année précédente, tandis que l'indice des prix à la consommation s'est accru de 5,8 % au cours de la même période.