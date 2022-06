Accusations de plagiat : Ed Sheeran obtient un généreux dédommagement

En avril, le chanteur de 31 ans a obtenu gain de cause devant la Haute Cour de Londres, après un procès qu'il a jugé emblématique de pratiques abusives qui minent l'industrie musicale.

La justice a estimé qu’il n’avait pas copié – ni délibérément ni inconsciemment – une partie de la mélodie de la chanson Oh Why (2015), de Sami Chokri et Ross O'Donoghue, pour composer son succès planétaire Shape of You, l'un des titres les plus vendus dans le monde.

Dans un jugement complémentaire, le juge Antony Zacaroli a statué que les plaignants déboutés devraient payer les frais de justice du chanteur, qui s’élèvent à 916 200 livres sterling (1,45 million de dollars canadiens).

Au moment du procès, qui avait duré une dizaine de jours en mars, les deux titres avaient été diffusés, ainsi que, par erreur, un extrait d'un des morceaux inédits de la vedette pop.