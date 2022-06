Un youtubeur construit une PS5 de moins de deux cm de largeur

Trouvez-vous le boîtier de la PlayStation 5 (PS5) de Sony trop encombrant? C’est l’avis du youtubeur DIY Perks, qui a entrepris de construire une version considérablement plus petite de la console.

Pour ce faire, il a démonté une PS5 édition numérique et a remplacé certaines pièces afin de la libérer de ses éléments les plus volumineux. Au total, la console, qui possède un boîtier en cuivre fait sur mesure, fait moins de deux centimètres de largeur.

DIY Perks s’est inspiré des versions minces des consoles de Sony, appelées « Slim », que l’entreprise japonaise a l’habitude de mettre en marché quelques années après ses consoles standard.

Considérant que la PS5 n’est sortie qu’en 2020 et qu’elle est encore fortement demandée en raison de problèmes d’approvisionnement, il y a fort à parier que celles et ceux qui espèrent mettre la main sur une version amincie de la console devront s’armer de patience.

Des défis de taille... et de température

Le youtubeur DIY Perks n’a pas souhaité attendre, mais il avoue avoir été confronté à un certain nombre de défis au fil de la modification de sa PS5.

Si la console de DIY Perks mesure moins de deux centimètres de largeur, son système de refroidissement et son dispositif d'alimentation sont relativement encombrants.

Si le boîtier de sa console est remarquablement petit, son système de refroidissement à l’eau et son dispositif d’alimentation électrique sont relativement encombrants. Il est toutefois possible de cacher ces pièces loin des regards.

DIY Perks a également surchauffé la carte-mère de sa première PS5 au point de la briser en raison d’une erreur d’aération.

Une fois mise à l'épreuve, la PS5 modifiée du youtubeur offre des températures internes moins élevées que celles de la console d’origine.