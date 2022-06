L’histoire de la communauté LGBTQ2S+ en Saskatchewan à travers les aînés

Mardi, la quatrième édition de Spark Your Pride, au Western Development Museum de Saskatoon, comprenait des ateliers sur l’art, la poésie, le drag et le développement communautaire. Les aînés de la population LGBTQ2S+ étaient invités à partager leurs histoires.

Les organisateurs de la conférence voulaient réunir des personnes LGBTQ2S+ plus âgées de toute la Saskatchewan. Le but étant de les aider à raconter leur vie les uns aux autres et à faire en sorte qu’elles ne soient pas perdues dans l’Histoire.

Cette génération a traversé un champ de bataille de l’Histoire, où ils ont dû se battre pour chaque pouce de leurs droits , explique la présidente de la conférence Spark Your Pride , Cheryl Loadman.

Celle-ci estime qu’il est absolument essentiel d’entendre l’histoire des aînés. Leurs expériences uniques ont façonné d'importants chapitres de l’Histoire de la Saskatchewan.

La situation s’est améliorée, mais il reste encore beaucoup à faire , dit-elle.

D’après l'analyse de Cheryl Loadman, la population LGBTQ2S+ a été écartée de l’histoire de la Saskatchewan.

« Cette conférence relie les gens à la nécessité de raconter ces histoires, parce que nous n’avons pas d’histoire — nous n’existons pas dans l’Histoire de la Saskatchewan — à moins d’en parler. Maintenant, nous racontons ces histoires. » — Une citation de Cheryl Loadman, présidente de la conférence Spark Your Pride

Bobbisue Thompson est une femme transgenre vivant à Turtleford, une ville de moins de 600 personnes. Elle a participé à la conférence Spark Your Pride.

Lorsqu’elle contemple l’histoire de sa propre vie, Bobbisue Thompson y voit aussi celle de nombreuses personnes partout au pays.

Bobbisue Thompson croit que la situation s’est améliorée, mais qu'il reste encore beaucoup à faire.

« Nous avons encore énormément de progrès à faire, et je veux faire ce que je peux pour mes petits-enfants. » — Une citation de Bobbisue Thompson, femme transgenre.

Il peut être douloureux de parler de son histoire, témoigne Mme Loadman. Il est cependant, infiniment utile de bâtir un dossier honnête et fidèle de l’histoire des LGBTQ2S+ en Saskatchewan maintenant et pour les générations futures .

Avec les informations de Julia Peterson