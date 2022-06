À Gesgapegiag, une Journée nationale des peuples autochtones sous le thème de la guérison

Le 21 juin lors du solstice d’été, la journée représente pour John Martin, le chef de Gesgapegiag depuis 2019, un moment de réflexion, de partage et surtout de célébration de la culture autochtone.

Cette année, au son des tambours, plusieurs centaines de personnes se sont réunies sur le territoire de la communauté, se réjouit John Martin. L'occasion de belles rencontres entre sa communauté et les Gaspésiens allochtones.

Pour nous, il s’agit d’une occasion de célébrer que nous sommes encore présents aujourd’hui. Nous invitons d’ailleurs les gens vivant aux alentours à fêter avec nous , mentionne le chef Martin.

Jeannette Martin, la gestionnaire des communications et des politiques pour le conseil de bande de Gesgapegiag, abonde dans le même sens que son chef. Selon elle, il est primordial de voir les allochtones festoyer aux côtés des Premières Nations pour partager la belle culture , surtout la langue qui est si riche.

Il s'agit d'un pas dans la bonne direction de voir les gens s'éduquer avec nous en ce qui concerne la réconciliation , s'exclame-t-elle.

Jeannette Martin, la gestionnaire des communications et des politiques pour le conseil de bande de Gesgapegiag.

Les dernières célébrations de la Journée nationale des peuples autochtones ont été assombries par la triste découverte, en mai 2021, de 215 sépultures anonymes, essentiellement des enfants, près de l’ancien pensionnat de Kamloops en Colombie-Britannique.

Les autochtones ont pris le temps de rendre hommage aux victimes du pensionnat de Kamloops avec la Cérémonie des drapeaux où se trouvent des chaussures d'enfants pour les tombes non identifiées.

John Martin évoque que cette découverte a permis aux communautés autochtones du pays d’amorcer le processus de deuil.

C'est pourquoi de nombreux autochtones arboraient des vêtements de couleur orange en guise de respect aux enfants autochtones pour honorer leur mémoire.

« On pourrait dire qu'on a arraché le ''plaster'' sur la plaie qui était là depuis très longtemps. La plaie est toujours exposée et on est en processus de guérison, si l'on veut. »