Un bilan parlementaire positif pour Pascal Bérubé

Dans ce mandat, il y a à la fois une pandémie et deux ans comme chef parlementaire du Parti québécois en ce qui me concerne. Ce que je retiens essentiellement, c’est qu’avec le gouvernement de la Coalition avenir Québec, il y a une excellente relation.

Selon le député, c’est cette bonne entente qui a favorisé l’avancement de nombreux projets dans sa circonscription. Il y a du respect et de la collaboration et c’est au bénéfice des citoyens.

Pascal Bérubé affirme qu’il n’y a aucun dossier où il a senti que d’être dans l’opposition était un désavantage. C’est tout le contraire si je regarde l’attention qu’on a obtenue.

Comme exemple, le député relate des visites de ministres dans son comté. Le ministre de la Santé, le plus occupé de la pandémie, qui vient dans le bureau d’un député de l’opposition pour échanger sur les dossiers en santé, et le ministre de la Famille qui fait le tour des trois CPE du comté avec moi, ce qu’il n’a pas fait ailleurs, ça tend à démontrer ça.

Comme résultat de cette collaboration, Matane-Matapédia a connu de gros avancements dans les quatre dernières années selon lui.

M. Bérubé évoque les investissements au port de Matane, auparavant géré par le gouvernement fédéral, qui a obtenu près de 82 millions de dollars de Québec, et l’aéroport de Matane qui a décroché un financement de 14 millions de dollars.

Chargement de l’image Les travaux au port vont permettre le prolongement du quai existant (partie en jaune) et en rouge, la construction d’un nouveau quai. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Lors de ce mandat, environ 210 nouvelles places en CPE ont été créées dans Matane-Matapédia, une aire protégée dans les Chic-Chocs vient tout juste d’être confirmée, le réseau d’Hydro-Québec a été refait et dans la Matapédia à peu près tous les dossiers d'infrastructures ont été annoncés .

On est plutôt fiers du bilan et on a encore beaucoup d’énergie pour continuer , ajoute Pascal Bérubé au sujet de lui et ses collègues de l’Est-du-Québec. Il soutient que, vu la superficie des territoires à couvrir et la complexité des enjeux régionaux, ils ont fait un travail remarquable .

D’ailleurs, un sondage réalisé par la firme Léger révélerait selon M. Bérubé que les citoyens sont satisfaits du travail qu’il fait. Le député affirme avoir obtenu un résultat de 92 %, un record de la firme quant aux sondages qui portent sur un député local.