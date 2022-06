La Journée nationale des peuples autochtones célébrée sur la Côte-Nord

Les Innus de Pessamit profitent de cette journée pour tenir des festivités et pour célébrer leur culture. Prestations musicales, danses, ateliers de fabrication de la bannique, un concours de portage de canoës et d’autres activités ont été offertes à la communauté.

Le directeur éducation, culture et patrimoine pour le Conseil des Innus de Pessamit, Yan Riverin, croit que cet événement aide à l’affirmation de l’identité et de la langue innue.

À Uashat, des activités familiales ont eu lieu toute la journée. Vers 17 h sur la rue De Quen, un repas traditionnel a été servi et des spectacles ont lieu en soirée. Pour le chef de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, Mike Mckenzie, cette journée permet de mettre en valeur tous les aspects de la culture innue.

« Le but ultime, c’est bien évidemment le rapprochement des deux peuples ici, entre Sept-Îles et Uashat Mak Mani-utenam. On offre ces activités pour établir la discussion. »